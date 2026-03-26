So funktionieren Aufstieg & Abstieg in der Landesliga 2025/26

TuRU Düsseldorf und Bergisch Born zittern um den Klassenerhalt. – Foto: Andreas Bornewasser

FuPa Niederrhein erklärt euch, wie der Aufstieg und der Abstieg in der Landesliga 2025/2026 funktionieren. Relegationen in beide Richtungen sind möglich, die Termine hierfür stehen schon fest. Einige Auf- und Abstiegsentscheidungen hängen vom Abschneiden der Niederrhein-Klubs in der Regionalliga West ab.

Auch der Abstieg aus der Landesliga richtet sich an der Zahl der Mannschaften, die aus der Regionalliga West absteigen. Da zur Einordnung: Der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert stecken in akuter Abstiegsgefahr, zudem könnte die U23 von Fortuna Düsseldorf zwangsabsteigen, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen.

Die Ausgangslage sieht gar nicht mal allzu rosig für die Klubs, die um Platz zwei spielen, aus, denn der Aufstiegsplan des Fußballverbands Niederrhein (FVN) sieht ohnehin nur drei Szenarien vor, in denen mehr Teams als die beiden Meister in die Oberliga aufsteigen. Da es aktuell wenn überhaupt auf eine Relegation hinausliefe, gibt es an dieser Stelle eine Zusammenfassung - hier klicken !

Auch 2025/26 gilt mal wieder, dass nur die beiden Meister der beiden Landesliga-Gruppen unter Garantie in die Oberliga Niederrhein aufsteigen, allerdings könnte es im günstigsten Fall auch vier Aufsteiger geben. Wie in allen Auf- und Abstiegsszenarien ist ausschlaggebend, wie viele Klubs vom Niederrhein aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein absteigen.

Entsprechend sind aktuell die Szenarien mit einem Absteiger oder zwei Absteigern aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein realistisch; keiner und drei Absteiger (mehr sind auch nicht möglich) sind mit Blick auf die aktuelle Form des Schlusslichts SC Wiedenbrück (Westfalen) unwahrscheinlich.

Der Zahlenspiegel sieht wie folgt aus:

Kein Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 4 Aufsteiger in die Oberliga => 7 Absteiger in die Bezirksliga

1 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 3 Aufsteiger in die Oberliga => 8 Absteiger in die Bezirksliga

2 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 3 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga => 9 Absteiger in die Bezirksliga

3 Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein => 4 Absteiger aus der Oberliga, 2 Aufsteiger in die Oberliga => 10 Absteiger in die Bezirksliga

Bei 8 oder 10 Absteigern in die Bezirksliga, steigen pro Landesliga-Gruppe 4 beziehungsweise 5 Mannschaften ab. Treten allerdings die Konstellationen mit 7 oder 9 Absteigern ein, steigen die drei beziehungsweise vier Mannschaften pro Gruppe mit der geringsten Punktzahl und Platzierung in die Bezirksliga ab. Die Tabellenfünfzehnten beziehungsweise Tabellenvierzehnten würden in zwei Entscheidungsspielen den 7. beziehungsweise 9. Absteiger ermitteln.

=> Sprich: Ist die Zahl der Teams, die in die Bezirksliga absteigen, gerade, gibt es keine Relegation. Ist die Zahl ungerade, gibt es eine Relegation mit Hin- und Rückspielen.

Die Konstellationen mit 7 oder 10 Absteigern sind, wie erwähnt, fast ausgeschlossen. Entsprechend wird es darauf hinauslaufen, dass mindestens vier Mannschaften jeder Gruppe direkt in die Bezirksliga absteigen und möglicherweise noch die Tabellen-14. in die Relegation müssen.

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