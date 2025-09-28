So findet Bützfleth nach dem Spielabbruch wieder in die Spur

Wie findet der TuSV Bützfleth in den sportlichen Alltag zurück?Das Ergebnis stimmte nicht. Mit dem Rest beschäftigt sich das Sportgericht. Der 8. Spieltag der Kreisliga Stade im Überblick:

Es geht um angebliche Beleidigungen gegen den Schiedsrichter, verletzte Egos und letztendlich die pragmatische Frage, wie dieses Spiel gewertet wird und welche Sperre die beiden Spieler erwartet, die mit Gelb-Rot und glatt Rot vom Platz flogen.

Der Fußball-Kreisligist TuSV Bützfleth kam am vergangenen Wochenende in die Schlagzeilen. Nachdem die Mannschaft gegen den VfL Güldenstern Stade II zwei Platzverweise kassierte, sich ungerecht behandelt fühlte und noch vor der Halbzeit bei eigener 1:0-Führung den Platz verlassen hatte, muss der Verein sich nun vor dem Sportgericht des NFV Kreis Stade verantworten.

Der Vorsitzende des Sportgerichts, Robert Schlimm, erhielt in den vergangenen Tagen Post vom kommissarischen Chef des Spielausschusses, Ulrich Asmussen. Über kleinere Delikte kann der Spielausschuss selbst entscheiden, etwa die Platzverweise. Asmussen will auf TAGEBLATT-Nachfrage nicht sagen, wie das Gremium die beiden Bützflether Spieler bestraft und beruft sich auf das „laufende Verfahren“.

Nach TAGEBLATT-Informationen wurde Süleyman Yaman nach der Gelb-Roten Karte für ein Spiel gesperrt. TuSV-Kapitän Erhan Danaci muss nach Rot demnach vier Spiele zuschauen. Den Abbruch des Spiels selbst gab Asmussen nun an Schlimm weiter.

Robert Schlimm und seine Leute wägen in den nächsten Tagen die Schilderungen der Vereine, der betroffenen Spieler und des Schiedsrichters ab. So läuft solch ein Verfahren in der Regel. Auch Schlimm hält sich mit Wasserstandsmeldungen zurück und erklärt, wie diese Fälle grundsätzlich laufen.

Wahrscheinlich bekommt der Gegner die Punkte

„Per se geht ein Abbruch aus eigenem Gutdünken nicht“, sagt Schlimm. Ein Spiel abbrechen dürfe nur ein Schiedsrichter, wenn er sich unsicher oder bedroht fühle oder aufgrund einer gefährlichen Wetterlage. Die übliche Strafe für den Verein für einen Abbruch sieht eine Geldstrafe vor. Die Punkte bekommt der Gegner. „Wir schauen, ob die Vereine vorbelastet sind oder ob es solche Fälle schon mal gab“, sagt Schlimm. Die Ergebnisse fließen ins Strafmaß ein.

In der vergangenen Woche hallten die Geschehnisse beim TuSV Bützfleth nach. Nach TAGEBLATT-Informationen traf sich die Mannschaft am vergangenen Dienstag in einer internen Runde, um die Vorkommnisse des Wochenendes zu besprechen. Tenor der Runde soll gewesen sein, dass die Mannschaft eingesehen hat, einen Fehler begangen zu haben. Clever sei es nicht gewesen, den Platz einfach zu verlassen. Vielleicht hätte sich das Team in der Halbzeitpause zunächst „abkühlen“ sollen.

TuSV-Vorstand sieht Truppe auf gutem Weg

Der Vorstand des TuSV Bützfleth hatte sich am Ende der vergangenen Woche zum Thema geäußert. Olaf Bunge sagt, dass der Verein ein Fehlverhalten „keineswegs runterspielen“ wolle. Diesbezüglich ist der TuSV ein gebranntes Kind. Vor zwei Jahren hatte der Verein zwei eigene Spieler ausgeschlossen, die Gegner attackiert hatten. Bei ähnlichen Vergehen würde der Verein wieder so handeln, so Bunge. Aber diese Notwendigkeit biete dieser aktuelle Vorfall nicht. „Vor zwei Jahren war es noch eine ganz andere Situation“, sagt das Vorstandsmitglied.

Nach dem aktuellen Fall bedauert Bunge, dass der TuSV Bützfleth in Sachen Image wahrscheinlich einen Rückschlag erleide. „Es ist eine gute Truppe, die sportlich auf einem guten Weg ist“, sagt Bunge. Der Verein habe der Mannschaft geraten, einfach weiterzumachen und schnell wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben.

Bützfleth vergibt Chancen für zwei Spiele

Beim Spitzenspiel gegen Bezirksligaabsteiger FC Mulsum/Kutenholz war der TuSV Bützfleth am Sonntagnachmittag die dominierende Mannschaft. „Das war eine super Reaktion heute. Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt“, sagt TuSV-Trainer Can Yildiz.

Zweimal habe seine Mannschaft geschlafen, sagt der Coach. Bereits in der vierten Minute brachte Mats-Finley Schulz Mu/Ku in Führung. Den Siegtreffer für den FC erzielte Claas Müller in der Nachspielzeit nach einem Konter. Ansonsten spielte fast nur Bützfleth.

Burak-Can Cakar glich in der 55. Minute mit einem satten Flachschuss aus. Bützfleth vergab in der Folge Chancen für zwei Spiele. Die Zuschauer in Kutenholz erlebten ein gutes Kreisligaspiel, nach dem die Gastgeber Platz zwei festigen. Der TuSV ist jetzt Vierter.

Nach dem Abpfiff lobte Schiedsrichter Timo Beyer die Teams für die Fairness und die angenehme Kommunikation. Nach den Vorkommnissen des vergangenen Spieltags seien er und seine Assistenten Joris Hoffmann und Jannis Behrmann womöglich noch einen Tick sensibler und „ein Prozent aufmerksamer“ in die Partie gegangen.

Die übrigen Kreisliga-Ergebnisse