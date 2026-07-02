So fiebern die Fans dem Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern entgegen

Tobias Ries, Sohn des Coachs, spielt noch für die A-Jugend des JFV Wittlich und gehört am Samstag zu den Jüngsten auf dem Platz. Im zentralen defensiven Mittelfeld dürfte er zum Einsatz kommen. „Da dürften sich meine Wege mit Semih Sahin und Marlon Ritter kreuzen“, freut sich der Teenager auf Duelle mit zwei der namhaftesten Akteure aufseiten des FCK. Beim Training am Montag sei „noch alles ganz entspannt gewesen“, sagt Ries, räumt aber ein: „In den nächsten Tagen wird es schon noch kribbeln. Klar werde ich dann auch ein bisschen nervös sein.“