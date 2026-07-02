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So fiebern die Fans dem Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern entgegen
Zweitligist 1. FC Kaiserslautern spielt am Samstag in Salmrohr gegen die eigenen Anhänger: Mit welchen Zielen diese in die Partie gehen. VIDEOINTERVIEWS
von Andreas Arens · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Die Stimmung im Training der Fan-Auswahl war von einem Mix aus Vorfreude und Anspannung dominiert. – Foto: Andreas Arens
Für die meisten Akteure der Fanauswahl dürfte es das Spiel ihres Lebens werden: Am Samstag ab 14.30 Uhr treffen sie im Salmrohrer Salmtalstadion auf die Zweitligaprofis ihres Lieblingsvereins 1. FC Kaiserslautern. Traditionell bildet bei den Roten Teufeln das Duell mit den eigenen Anhängern aus einer der Fanregionen den Auftakt der Sommervorbereitung. Diesmal organisiert die Region Nahe/Hunsrück/Mosel/Eifel, unterstützt von den beiden Fanclubs Fritz-Walter-Wetter.de aus Sehlem und den „Teufelskerlen“ aus Bernkastel-Kues das Fanspiel.
Beim gemeinsamen Training am Montagabend in Burgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) schworen die beiden Auswahltrainer Christoph Lehnen und Christian Ries die vor allem aus Spielern von der Rheinlandliga und der B-Klasse bestehende Mannschaft auf das besondere Match am Samstag ein.