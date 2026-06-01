So feierte Höchst den Titel

Die Aufstiegshelden des TSV Höchst feiern die Meisterschaft in der Kreisoberliga. Foto: TSV Höchst

Höchst. Patrick Kepper reckte die selbstgebastelte Meisterschale in die Höhe. Um ihn herum tanzten die Spieler, Fans und Verantwortlichen des TSV Höchst im Kreis. Geschafft. Der TSV Höchst kehrt nach einem Jahr Abstinenz in die Fußball-Gruppenliga zurück. Lange hatten es die Höchster spannend gemacht, im Saisonendspurt überraschend nochmal geschwächelt. Doch im letzten Saisonspiel gegen die SSV Brensbach machte die Elf von Trainer Christian Stapp kurzen Prozess. 9:0 hieß es nach 90 Minuten. Danach kannte der Jubel keine Grenzen.

TSV Höchst: Trainer Christian Stapp „unglaublich stolz“

„Ich wollte nur drei Punkte. Das es neun Tore werden, macht mich unglaublich stolz“, so ein überglücklicher Trainer Christian Stapp. Natürlich habe er sich gewünscht, dass sein Team die Meisterschaft bereits früher klar gemacht hätte. Doch das war an diesem Sonntag vergessen. „Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft. Wie wir das letzte Jahr nach dem Abstieg angenommen haben. Alle im Verein haben eine richtig gute Arbeit gemacht. Jetzt sind wir wieder in der Gruppenliga, wo der TSV Höchst ehrlicherweise auch hingehört“, jubelte Stapp. Der Abstieg im Vorjahr bleibt also ein Betriebsunfall, der nach einem Jahr korrigiert wurde.

Für Stapp, der im Vorjahr von Christian Remmers übernommen hatte, ist es bei seiner ersten richtigen Trainerstation direkt der Aufstieg. „Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Aber die Mannschaft ist das Größte, nicht ich. Sie haben das richtig gut gemacht“, lobte Stapp, der seinem Team vor dem entscheidenden Spiel mit auf den Weg gegeben hatte, „ihr Herz in die Hand zu nehmen“. Stapp weiter: „Sie sollten das machen, was uns in der Runde stark gemacht hat.“ Gesagt, getan. Die Verfolger TSG Steinbach (geht nach dem 3:0 gegen Viktoria Urberach in die Relegation) und Hassia Dieburg (trotz 6:2 gegen die SG Rimhorn/Neustadt nur Dritter) schauten letztlich in die Röhre. Höchsts Sprecher Jens Kretschmer sprach von einem Meisterstück der besonderen Art: „Wir haben wie aus einem Guss gespielt und in der Offensive ein Feuerwerk abgebrannt.“