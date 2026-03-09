So feiert Spitzenreiter Siegfried Materborn Saisonsieg Nummer 16

Bis zur 90. Minute hatte Schiedsrichter Robert van Brackel das A-Liga-Duell zwischen Alemannia Pfalzdorf II und Tabellenführer Siegfried Materborn gut und mit klarer Linie geleitet. Doch dann gab er der Partie, die zu diesem Zeitpunkt 1:1 stand, die entscheidende Wendung. Einen Kontakt an der Pfalzdorfer Strafraumgrenze wertete der Unparteiische als Foulspiel und entschied auf Strafstoß für den Gast. Materborns Stürmer Lukas Gervens ließ sich von den Diskussionen nicht aus der Ruhe bringen und brachte seine Mannschaft souverän doch noch auf die Siegerstraße.
„Das war wirklich sehr glücklich für uns“, kommentierte Materborns Trainer Sebastian Eul den Elfmeterpfiff. Und nur 60 Sekunden später gab es noch einmal Aufregung im Strafraum der Gäste. Ein vermeintliches Foulspiel eines Materborner Verteidigers ließ van Brackel ungesühnt, den anschließenden Konter nutzte Materborn durch Jan Ruiz Quiterio zum 3:1 für den Spitzenreiter. „Wenn er gegen uns den Elfer gibt, muss er ihn auch auf der anderen Seite geben. Der Schiedsrichter hat leider seine Linie innerhalb von Minuten komplett verloren“, sagte Alemannia-Trainer Christian Offermanns.
Wie auch immer – unter dem Strich feierte der Titelaspirant aus der Klever Oberstadt Saisonsieg Nummer 16. Zunächst hatte auf dem Kunstrasenplatz im Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion auch alles nach einer glatten Angelegenheit für den Favoriten ausgesehen. Gegen tief stehende Gastgeber machte Materborn das Spiel und traf bereits nach fünf Minuten durch Justus Horstmann die Latte.
In Minute 18 die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung der Gäste, als Lukas Gervens seinen 13. Saisontreffer erzielte. Die Alemannia-Reserve zeigte sich jetzt von ihrer kampfstarken Seite und schaffte durch Joel Piskurek den Ausgleich (36.). Ein Wirkungstreffer, denn Materborn ließ anschließend eine überzeugende Antwort vermissen.
Die Gäste bestimmten in der Folge zwar die Partie und hatten durchaus Chancen. Doch Unvermögen im Abschluss und der Pfalzdorfer Keeper Nico Cleven verhinderten zunächst die erneute Führung des Favoriten. Auf der anderen Seite vergab Luca Kanders die große Gelegenheit für den Gastgeber, als er nur den Pfosten traf (62.).
Die Alemannia stemmte sich gegen den Favoriten, dann kam die 90. Minute. „Am Ende ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg“, sagte Eul. „Die Einstellung meiner Mannschaft war heute wieder fantastisch. Ich muss aber der Mannschaft den Vorwurf machen, dass wir die Konterchancen nicht genutzt haben. Am Ende ist es eine verdiente Niederlage mit Beigeschmack“, so Offermanns.