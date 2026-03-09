So feiert Spitzenreiter Siegfried Materborn Saisonsieg Nummer 16

Strittige Entscheidung entscheidet – Foto: Susanne Schmidt

Bis zur 90. Minute hatte Schiedsrichter Robert van Brackel das A-Liga-Duell zwischen Alemannia Pfalzdorf II und Tabellenführer Siegfried Materborn gut und mit klarer Linie geleitet. Doch dann gab er der Partie, die zu diesem Zeitpunkt 1:1 stand, die entscheidende Wendung. Einen Kontakt an der Pfalzdorfer Strafraumgrenze wertete der Unparteiische als Foulspiel und entschied auf Strafstoß für den Gast. Materborns Stürmer Lukas Gervens ließ sich von den Diskussionen nicht aus der Ruhe bringen und brachte seine Mannschaft souverän doch noch auf die Siegerstraße.