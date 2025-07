So feiert der SV Menzelen 100. Geburtstag

An diesem Wochenende geht’s rund auf der Sportanlage des SV Menzelen. Der Dorfklub feiert vom 4. bis 6. Juli das 100-jährige Bestehen mit Fußballspielen, einem Aktionstag und einer Jubiläumsparty. So sieht das Programm aus.

„Im Mittelpunkt steht das Bruderduell“, sagt Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter. Luca Terfloth wechselte vom SV Sonsbeck nach Menzelen, Mike Terfloth spielt schon länger in Budberg. Auch die anderen Sommer-Zugänge Marcel Timm (TuS Xanten), Lars Freundorfer (eigene A-Jugend) sowie Max Kolkenbrock (reaktiviert) werden Griesdorn am Freitagabend zur Verfügung stehen.

Freitag, 4. Juli Los geht das dreitägige Jubiläumswochenende mit einem Fußballspiel der ersten Mannschaft. Ab 18 Uhr trifft das Team von Frank Griedsorn auf den SV Budberg aus der Landesliga. Der SVM ist am Dienstag in die Saison-Vorbereitung eingestiegen, die Mannschaft von Tim Wilke hat sich nach der Pause erst gestern wiedergesehen.

Es fehlt ein Co-Trainer

Der SVM-Coach geht nach der kurzfristigen Absage von Marvin Braun, der doch weiter in Xanten spielt, ohne Co-Trainer in die neue Spielzeit. Da auch Brauns Teamkollege Michael Jansen seine Zusage zurückzog, gehört aktuell nur ein etatmäßiger Torhüter dem A-Liga-Kader an.