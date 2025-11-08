So fällt die Pyro-Strafe für den KFC Uerdingen aus

Das Niederrheinpokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg ist inzwischen gut drei Wochen her – und in manchen Köpfen sicher noch immer präsent. Schließlich war es ein stimmungsvoller Abend mit zwei gut aufgelegten Fanszenen und mehr als 9000 Zuschauern in der Grotenburg. Eine Kulisse, die in dieser Saison wohl nicht mehr so zu erleben sein wird.
Über das Spiel gesprochen wurde im Nachhinein nicht nur wegen der tollen Kulisse oder des sportlichen Achtungserfolgs, den der KFC bei der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenführer der dritten Liga erreicht hat, sondern auch wegen den Fans des KFC Uerdingen. Die haben ihre Mannschaft nämlich nicht nur akustisch, sondern auch mit optischen Elementen unterstützt – und die ein oder andere Fackel gezündet. Daraufhin hatte der Fußballverband Niederrhein ein Ermittlungsverfahren gegen den KFC Uerdingen eingeleitet. Nach Informationen unserer Redaktion liegt nun das Urteil gegen den KFC vor: 6400 Euro muss der KFC Uerdingen an Strafe zahlen, zudem trägt er die Kosten des Verfahrens.
Insbesondere in den Minuten unmittelbar vor dem Anpfiff gingen zunächst eine Rakete los aus dem Block als Startsignal – und kurz danach gleich mehrere Fackeln an, die den KFC-Fanblock in rotes Licht und schwarzen Rauch hüllten. Während des Spiels war es erneut die KFC-Fanszene, die pyrotechnische Elemente einsetzte, vereinzelt waren auch später Bengalos zu sehen. Auch nach den Durchsagen des Stadionsprechers, die in solchen Fällen immer folgen und auf die Gefahren der Pyrotechnik hinweisen, waren weitere pyrotechnische Elemente gezündet worden.
Vor und während des Spiels seien insgesamt 27 Fackeln sowie eine Rakete gezündet worden, so die Zählung des Fußballverbandes Niederrhein. Dementsprechend ist der KFC Uerdingen nun wegen „unsportlichen Verhaltens“ der KFC-Fans in insgesamt 28 Fällen zu der besagten Geldstrafe verurteilt worden.