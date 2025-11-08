So fällt die Pyro-Strafe für den KFC Uerdingen aus

Insbesondere in den Minuten unmittelbar vor dem Anpfiff gingen zunächst eine Rakete los aus dem Block als Startsignal – und kurz danach gleich mehrere Fackeln an, die den KFC-Fanblock in rotes Licht und schwarzen Rauch hüllten. Während des Spiels war es erneut die KFC-Fanszene, die pyrotechnische Elemente einsetzte, vereinzelt waren auch später Bengalos zu sehen. Auch nach den Durchsagen des Stadionsprechers, die in solchen Fällen immer folgen und auf die Gefahren der Pyrotechnik hinweisen, waren weitere pyrotechnische Elemente gezündet worden.

Vor und während des Spiels seien insgesamt 27 Fackeln sowie eine Rakete gezündet worden, so die Zählung des Fußballverbandes Niederrhein. Dementsprechend ist der KFC Uerdingen nun wegen „unsportlichen Verhaltens“ der KFC-Fans in insgesamt 28 Fällen zu der besagten Geldstrafe verurteilt worden.