So fällt die Bilanz des 1. FC Kleve aus Der Oberligist überwintert in Abstiegsgefahr auf dem 14. Platz. Es fehlt der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar an Konstanz. Welche Akteure enttäuschten? Auf welchen Positionen braucht das Team noch Verstärkungen?

Die Winterpause begann für den Oberligisten 1. FC Kleve früher als erwartet. Eigentlich hätte das Team von Trainer Umut Akpinar am vergangenen Samstag noch zum Kellerduell bei TuRU Düsseldorf antreten sollen. Doch die winterliche Witterung machte einen Strich durch die Rechnung, die Begegnung fiel aus. Bis Ende Januar hat die Mannschaft nun spielfrei. Dann startet sie in den zweiten Teil der Saison. 20 weitere Partien stehen an, in denen es darum geht, den Klassenerhalt so schnell wie möglich perfekt zu machen. Eine Hinrunden-Bilanz.

Wie verlief die Hinrunde des 1. FC Kleve?

Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, Nedzad Dragovic und Kollegen konnten ihre Leistungen bislang nicht konstant bringen. Mit zwei Niederlagen zum Auftakt war der Saisonstart eine Enttäuschung. Das Team stabilisierte sich, ließ sich dann aber Ende September vom SV Sonsbeck schwindelig spielen. Im November lief es besser für den 1. FC Kleve, der Höhepunkt war der 3:2-Erfolg beim Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen. Zuletzt aber folgte wieder ein bitterer Rückschlag: Gegen den VfB Hilden ging der Oberligist vor zwei Wochen mit 0:7 unter – die höchste Pflichtspielniederlage in der fünfeinhalbjährigen Amtszeit von Trainer Umut Akpinar. Die Folge ist Tabellenrang 14 mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem ersten der sechs Abstiegsplätze.

Wird der 1. FC Kleve den Klassenerhalt schaffen?

Ja. Die Qualität der Mannschaft reicht allemal, um den Verbleib in der Oberliga unter Dach und Fach zu bringen. Doch während man in den vergangenen Jahren recht souverän das rettende Ufer erreichte, dürfte es in dieser Saison spannender werden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Niederrhein-Edition der fünfthöchsten deutschen Spielklasse an Niveau gewonnen hat. Mit dem KFC Uerdingen, ETB Schwarz-Weiß Essen und der SSVg Velbert gibt es ein kerniges Spitzentrio. Und auch in der unteren Tabellenregion sind mit dem VfB Homberg und dem MSV Düsseldorf starke Teams unterwegs, die mitunter sogar Ex-Profis in ihren Reihen haben.

Was muss beim 1. FC Kleve dringend besser werden?

Wenn der 1. FC Kleve Kampfgeist beweist, sind Punkte in der Regel sicher. Doch sobald die Akteure im Kollektiv nicht vollends an die Grenzen gehen, sind die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen zu groß. Dann ist man besonders für schnelle Konter anfällig, zumal die Defensivleute nicht für bemerkenswerte Schnelligkeit bekannt sind. Auch in der Offensive hat man bisweilen das Gefühl, dass es an Tempo fehlt. So kreieren die Angreifer recht wenig Tiefgang.

Wie schlugen die Neuzugänge ein?