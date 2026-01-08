So fällt das Fazit des KTSV zur Hallenstadtmeisterschaft Krefeld aus

Intveen Nein, es war wirklich alles friedlich und fair. Es war überhaupt die erste Stadtmeisterschaft, bei der es keine einzige Rote Karte gegeben hat. Auch ein Verdienst der tollen Schiedsrichter, die wirklich exzellente Leistungen gezeigt haben. Und auch auf den Rängen haben sich alle Fans sehr vorbildlich verhalten, da muss man dann auch mal die KFC-Fans loben, die für eine tolle Stimmung gesorgt haben.

Wie sehr hat Sie denn die kurzfristige Absage des SC St. Tönis überrascht, der ja eigentlich ebenfalls gemeldet war?