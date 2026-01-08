So fällt das Fazit des KTSV zur Hallenstadtmeisterschaft Krefeld aus

Zur Sensation fehlte nicht viel. Die B-Liga-Spieler des KTSV Preußen haben den Titel bei der Krefelder Hallenstadtmeisterschaft am Wochenende nur hauchdünn verfehlt. Im Finale unterlag der Underdog dem haushohen Favoriten KFC Uerdingen mit 0:1 – durfte sich am Ende aber dennoch wie ein Sieger fühlen.
Peter Intveen Absolut, das war ein tolles Wochenende. Sowohl von der Organisation her als auch sportlich hat alles so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir haben auch von vielen Seiten positives Feedback erhalten, entsprechend können wir stolz auf uns sein.
Intveen Das war schon ein großes Stück Arbeit. Wir haben im August ein sechsköpfiges Team gebildet, das in die Planung und Organisation eingestiegen ist. Am Turnierwochenende selbst haben dann insgesamt 80 Helfer, darunter auch viele Spieler unserer ersten Mannschaft, mit angepackt, um alles über die Bühne zu bringen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Intveen Ja, unser zweiter Platz ist sensationell. Die Leistung war auch für den Teamgeist sehr gut und kann Rückenwind für die Rückrunde in der Kreisliga B geben. Schön auch, dass die Trainer der Viertelfinalisten unseren Keeper Felix Schwarz zum Torhüter des Turniers gewählt haben. Auf dem Feld ist er nur unser Ersatzkeeper, aber für die Halle bringt er tolle Voraussetzungen mit und hat sich diese Auszeichnung verdient.
Intveen Nein, es war wirklich alles friedlich und fair. Es war überhaupt die erste Stadtmeisterschaft, bei der es keine einzige Rote Karte gegeben hat. Auch ein Verdienst der tollen Schiedsrichter, die wirklich exzellente Leistungen gezeigt haben. Und auch auf den Rängen haben sich alle Fans sehr vorbildlich verhalten, da muss man dann auch mal die KFC-Fans loben, die für eine tolle Stimmung gesorgt haben.
Intveen Schon etwas. Die SC-Verantwortlichen haben sich zwar noch einmal bei mir gemeldet und ihre Absage erklärt. Aber es ist schon schade, dass so ein großer Verein mit so vielen Teams, auch in der Jugend, es letztlich nicht hinbekommt, eine Hallen-Truppe zusammenzukriegen