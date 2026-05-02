„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Voller Einsatz für die Dritte: Aras Hamo (links) und die FV Hunsrückhöhe lassen sich auch von so manchen Rückschlägen nicht entmutigen. – Foto: FuPa/Verein

Ob eine Saison erfolgreich ist oder nicht, misst sich nicht in allen Fällen an der Anzahl der erzielten Punkte. Gerade einmal vier hat die dritte Mannschaft der FV Hunsrückhöhe Morbach aus den bisherigen 20 Partien in der Kreisliga C 21 geholt. Die Kameradschaft im Team, das aus Spielern vieler Nationen und mehrerer Erdteile besteht, schätzt Christian Schell, Vorsitzender des FVH-Mitgliedsvereins SV Monzelfeld, jedoch sehr.

In Platten überschlugen sich am vergangenen Sonntag kurz nach der Pause die Ereignisse: Nach einem rüden Foul mit gestrecktem Bein von FVH-Kapitän Hendrik Theisen – Schiedsrichter Hermann Warscheid zeigte nur Gelb – schubste ein Plattener Akteur den Verursacher kurz darauf um, so die Darstellung einiger Augenzeugen. Weitere Spieler eilten hinzu, es kam zu einer Rudelbildung. „Plötzlich stand unser Spieler nicht mehr auf. Hendrik hatte ein Auge dick, blutete und war phasenweise bewusstlos“, berichtet Schell. Ein Krankenwagen wurde gerufen, später kam sogar ein Rettungshubschrauber und holte Theisen mit ins Wittlicher Krankenhaus. Die Partie war rund eine halbe Stunde unterbrochen.

Ein Vorfall im jüngsten Spiel beim TuS Platten II überschattet allerdings die grundsätzlich positive Entwicklung der „bunt zusammengewürfelten Truppe aus Freunden, Spielern aus der Ferne und Jungs, die teilweise ohne jegliche Wettbewerbserfahrung seit vergangenem Sommer auf dem Platz stehen“, wie Schell sagt, der auch als Mannschaftsverantwortlicher fungiert.

Das sagen die Beteiligten zum Vorfall in Platten

Schiedsrichter Warscheid geht davon aus, dass sich Theisen bei seinem eigenen Foul verletzt habe: „Die Rudelbildung habe ich wahrgenommen, aber keinen Schlag.“ Deshalb beließ er es auch auf Plattener Seite bei einer Gelben Karte (für Bogdan Tokariev).

Theisen selbst schildert auf TV-Anfrage, er habe ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades erlitten. Starke Kopfschmerzen hätten ihn in den Tagen danach begleitet. Nach seinem Foul sei er zunächst wieder aufgestanden, ehe ihm ein Plattener Spieler einen Faustschlag auf die rechte Seite zwischen Schläfe und Augenlid versetzt habe. „Ich bin zu Boden gegangen, habe noch Tritte in den Bauchbereich und gegen den Kopf bekommen. Ich war kurzzeitig nicht ansprechbar, hatte Lidflattern und konnte nicht mehr richtig sehen.“ An das Eintreffen des Hubschraubers könne er sich nicht erinnern. Er blieb über Nacht im Krankenhaus. Gegen den Plattener Spieler habe er Anzeige bei der Polizei erstattet. Florian Barzen, der Vorsitzende der Spruchkammer des Fußballkreises Mosel, hatte Mitte der Woche noch keinen umfassenden Überblick auf die Geschehnisse in Platten. „Über allem steht die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Wenn dieser aber sagt, er habe den Vorfall nicht wahrnehmen können, werden wir noch tätig.“

Auch Plattens Trainer Stefan Sausen spricht lediglich von einer Rudelbildung: „Der Hunsrückhöhe-Spieler ist dabei mit beiden Armen geschubst worden und hingefallen.“ Einen Schlag hätten weder er noch der näher am Geschehen stehende Vorsitzende Werner Koller gesehen. „Natürlich fragt man sich, wie dann eine solche Kopfverletzung entstanden sein soll. Ob er auf ein Knie gefallen ist oder etwas anderes passiert ist – ich weiß es nicht. Das ging alles sehr schnell“, sagt Sausen. Die Verletzung bedaure er: „Das braucht keiner, zumal in einem ‚Bratwurst-Spiel‘, in dem es sportlich um nicht viel ging. Wir hoffen, dass Hendrik schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt.“

Christian Schell bezeichnet es als „traurig, wie Platten – möglicherweise unbewusst – von Beginn an so aggressiv zu Werke gegangen ist“. Ähnlich äußert sich Hendrik Theisen: „Die Plattener haben immer wieder den Schiedsrichter bedrängt. Bei einem Freistoß zuvor erhielt ich einen Schlag in den Genitalbereich, von übelsten Beleidigungen ganz zu schweigen. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Sausen wiederum bezeichnet „diese Darstellung als interessant“. Im Hinspiel sei die FV Hunsrückhöhe III aggressiv aufgetreten. Theisen kann sich hingegen an „keine Auffälligkeiten erinnern“. Nach der Verletzungsunterbrechung habe die FVH von außen Stimmung gemacht, zudem habe der Schiedsrichter aus seiner Sicht zu viel laufen lassen, so Sausen. Eine grundsätzlich erhöhte Aggressivität konnte Warscheid nicht erkennen: „Ich war schon öfter in Platten und habe dort Spiele gepfiffen. Einige sind vielleicht etwas speziell, aber damit muss man klarkommen.“

Einen ausdrücklichen Genesungswunsch rund um das Spiel an die Adresse von Theisen vermisste Schell. Nachdem der verletzte Spieler per Hubschrauber abtransportiert worden war, stellte Trainer Steven Theisen – der Vater des Betroffenen – der Mannschaft frei, weiterzuspielen. An Fußball war jedoch kaum noch zu denken. Das Endergebnis von 5:1 für Platten II geriet aus Sicht der Gäste in den Hintergrund. „Es war eine schockierende Situation. Klar, das Foul von Hendrik war hart und wohl rotwürdig, kommt aber leider immer mal wieder vor. Aber mit dieser Gewalt zu reagieren, fand ich überzogen“, sagt Schell.

Auch in den eigenen Reihen gebe es Hitzköpfe, betont er, zugleich herrschten aber klare interne Regeln: „Von daher waren wir froh, dass alle so ruhig geblieben sind. Es war ein Erfolg für uns, dass wir uns nicht haben anstecken lassen.“

So bildete sich vor der Saison der Hunsrückhöhe-III-Kader

In Sachen Disziplin sieht sich die dritte Mannschaft des Rheinlandligisten demnach auf einem guten Weg: Nach der Trennung vom FC Burgen und dem SV Veldenz im vergangenen Sommer sah es zunächst schlecht aus, überhaupt noch eine C-Liga-Mannschaft melden zu können. „Herbert Pauly (FVH-Vorsitzender, d. Red.) und ich haben dann die Initiative ergriffen und Spieler angesprochen, die ich früher in der Jugend trainiert habe“, berichtet Schell. „Plötzlich entstand eine große Euphorie. Kumpels motivierten sich gegenseitig – und wir hatten einen Kader von rund 30 Spielern.“

Einige hätten zuvor noch nie in einer Mannschaft gespielt, andere längere Zeit pausiert. Mit Steven Theisen habe man nun einen Trainer, der die unterschiedlichen Charaktere aus rund einem Dutzend Nationen unter einen Hut bekomme. 16 bis 18 Spieler seien auch im Winter regelmäßig im Training gewesen. Ziel sei es gewesen, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. „Und das werden wir erreichen“, ist Schell mit Blick auf die verbleibenden vier Partien überzeugt.

Die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe habe sich auf die Fahne geschrieben, allen Fußballern die Möglichkeit zu bieten, ihrem Hobby nachzugehen. „Deshalb behandeln wir die Jungs auch genauso wie unsere erste Mannschaft – zum Beispiel bei der Ausstattung“, betont Schell.

Bis auf einzelne altersbedingte Abgänge sowie Zugänge aus der eigenen Jugend sind für die kommende Saison keine größeren Veränderungen geplant. Sportlich soll es dann Fortschritte geben.

Weitermachen will auch Hendrik Theisen. Selbst die Vorkommnisse in Platten schrecken ihn nicht ab: „Wir haben eine bunte, lustige Truppe. Wenn bei uns mal einer über die Stränge schlägt, regeln wir das intern.“