„So etwas Geschmackloses“: 1860-Fans wegen Lorant-Ehrung wütend

Eine geplante Würdigung für den verstorbenen Coach Werner Lorant löst bei den Fans von 1860 München Entsetzen aus. Sie lassen ihrem Ärger freien Lauf.

München - Der TSV 1860 München hat beschlossen, seine verstorbene Trainerlegende Werner Lorant mit einem speziellen T-Shirt zu ehren. Diese Geste, die als Hommage an den ehemaligen Erfolgstrainer gedacht war, stößt jedoch bei einem Teil der Fans auf Unverständnis. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen das Design des Shirts.

„So etwas Geschmackloses“: 1860-Fans wüten gegen Lorant-Ehrung

In den sozialen Medien äußerten viele Anhänger ihren Unmut über das Design des Gedenk-Shirts. Ein User schrieb: „Ich wollte mir eins besorgen lassen, aber so etwas Geschmackloses hätte ich nicht erwartet. „Andere Kommentare lauteten: „Mei, is des schlecht“ und „Hätte ihn ohne ‚Beschriftung‘ nicht erkannt“. Besonders scharf fiel die Kritik eines Satire-Accounts aus, der das Konterfei auf dem Shirt mit dem Comedian Michael Mittermeier verglich. Viele Fans empfanden das Design als „absolut unwürdig für eine Vereinsikone.“

Zusätzlich zu den gestalterischen Mängeln sorgt die limitierte Auflage der T-Shirts für Unverständnis. Einige Fans kritisieren, dass die Limitierung den unterstützenden Gedanken des Projekts ad absurdum führe. Schließlich sollen alle Einnahmen der Familie der 1860-Legende gespendet werden. Die T-Shirts sind nur in begrenzter Stückzahl im Fanshop und in mobilen Shops im Stadion erhältlich, was die Chance auf eine hohe Summe stark einschränkt.

Trauerfeier und Kondolenzbuch für 1860-Legende Lorant

Die Reaktionen auf das T-Shirt kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Merchandising-Abteilung des TSV 1860 neu aufstellt. Valentin Pusnava hat kürzlich die Geschäftsführung des Fanshops übernommen, nachdem Anthony Power, ein enger Vertrauter von Investor Hasan Ismaik, abgelöst wurde. Die Umstrukturierungen sollen zukünftig auch im Fanshop sichtbar werden.

Der TSV 1860 München ehrte Werner Lorant nicht nur mit dem T-Shirt, sondern auch mit einer Messe in der Pfarrkirche Sankt Helena in Giesing. Zudem wurde ein Kondolenzbuch am Trainingsgelände ausgelegt, in das sich Fans eintragen konnten. Vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen wurde eine Schweigeminute abgehalten, und die Mannschaft trat mit Trauerflor an. (fpt)