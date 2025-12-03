So ernst ist die Lage von Fortunas U23 vor dem Rückrundenstart

So fulminant wie die U23 in die Saison gestartet war, so erdrückend ist ihre Situation nach der letzten Hinrundenpartie: Deutlich zu viele, oft selbst verschuldete Gegentore, sich immer wiederholende Fehler und Muster, die nur wenig Entwicklung erkennen lassen. Und nicht einfacher hatte es eine zeitweise herausfordernde Personallage gemacht. Spätestens nach den verdienten, teils deutlichen, Niederlagen gegen Bochum, den SC Wiedenbrück (2:5), die U21 des SC Paderborn (0:2) und den SV Rödinghausen (0:3) – allesamt Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte – ist die „Zwote“ mitten im Abstiegskampf angekommen.

„Der Sieg der Bochumer geht heute in Ordnung“, sagte U23-Coach Jens Langeneke. „Wir haben in den ersten 20 Minuten viel versucht und hatten zwei, drei Torabschlüsse, die aber über den Kasten gehen. Da fehlte schlussendlich die letzte Qualität im Abschluss.“ Während es die Düsseldorfer verpassten, früh die Weichen zu stellen, übernahm der VfL nach einem ruhenden Ball das Ruder. „So eine Szene haben wir natürlich im Vorfeld besprochen, trotzdem passiert es im Fußball immer wieder, dass man durch eine Standardsituation in Rückstand gerät“, resümierte Langeneke. „Einerseits, wenn es der Gegner gut macht und andererseits, wenn irgendwer in der eigenen Mannschaft in der Verteidigung des Gegenspielers wieder geschlafen hat.“

Noch ein Spiel vor der Winterpause