So ernst ist die Lage von Fortunas U23 vor dem Rückrundenstart

Nach dem Schlusspfiff hatte sich schnell Ernüchterung breitgemacht: Auch wenn Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer ihr 4:2-Erfolg beim Wuppertaler SV von einer großen Last befreit hatte, schafften sie es nicht, diesen Schwung mit ins letzte Spiel der Hinrunde zu nehmen. Auf den ersten Sieg seit Mitte September folgte eine vollkommen verdiente 0:2-Niederlage gegen die U21 des VfL Bochum. Und hatte sich die „Zwote“ zuvor endlich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft, schrumpfte der Abstand auf den ersten möglichen Abstiegsplatz wieder auf ein mageres Pünktchen zusammen.
So fulminant wie die U23 in die Saison gestartet war, so erdrückend ist ihre Situation nach der letzten Hinrundenpartie: Deutlich zu viele, oft selbst verschuldete Gegentore, sich immer wiederholende Fehler und Muster, die nur wenig Entwicklung erkennen lassen. Und nicht einfacher hatte es eine zeitweise herausfordernde Personallage gemacht. Spätestens nach den verdienten, teils deutlichen, Niederlagen gegen Bochum, den SC Wiedenbrück (2:5), die U21 des SC Paderborn (0:2) und den SV Rödinghausen (0:3) – allesamt Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte – ist die „Zwote“ mitten im Abstiegskampf angekommen.
„Der Sieg der Bochumer geht heute in Ordnung“, sagte U23-Coach Jens Langeneke. „Wir haben in den ersten 20 Minuten viel versucht und hatten zwei, drei Torabschlüsse, die aber über den Kasten gehen. Da fehlte schlussendlich die letzte Qualität im Abschluss.“ Während es die Düsseldorfer verpassten, früh die Weichen zu stellen, übernahm der VfL nach einem ruhenden Ball das Ruder. „So eine Szene haben wir natürlich im Vorfeld besprochen, trotzdem passiert es im Fußball immer wieder, dass man durch eine Standardsituation in Rückstand gerät“, resümierte Langeneke. „Einerseits, wenn es der Gegner gut macht und andererseits, wenn irgendwer in der eigenen Mannschaft in der Verteidigung des Gegenspielers wieder geschlafen hat.“
Noch vor der Pause hatte die bis dato seit zwölf Spielen sieglose U21 nachgelegt und die Flingerner mit einem 0:2-Rückstand in die Pause geschickt. „In der zweiten Hälfte ist nicht mehr viel passiert, der VfL stand kompakt, mit einer guten Ordnung in der Tiefe“, erzählte der U23-Trainer. „Wir haben versucht, Lösungen zu finden, aber die hatten wir heute nicht parat.“ Die Flingerner hatten kaum noch den Weg nach vorne gefunden und entsprechend weit waren sie davon entfernt gewesen, die Partie doch noch in ihre Richtung zu lenken.
„Insofern müssen wir uns mit dem Ergebnis anfreunden und jetzt noch einmal alles mobilisieren“, betonte Langeneke. „Am Freitag (19.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion) haben wir gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach unser letztes Spiel des Jahres. Bis dahin müssen wir die Reihen wieder schließen und schauen, dass die Angeschlagenen diese Partie noch bestreiten können. Danach müssen wir einmal ganz tief durchatmen und gehen dann auch in die Winterpause.“ Seine Marschroute für die Woche ist daher klar formuliert: „Noch dreimal Training, ein Spiel und noch einmal Vollgas.“