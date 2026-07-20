So erlebten die Sportfreunde Baumberg das Duell mit den Profis

Die Sportfreunde Baumberg unterlagen Bayer 04 Leverkusen 0:7. – Foto: GeraMedia

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg unterlagen im Rahmen der offiziellen Eröffnung des Stadions Am Kielsgraben vor ausverkauftem Haus in einem für sie denkwürdigen Testspiel dem ambitionierten Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen mit 0:7 (0:3). Auf Wunsch des neuen Bayer-Coachs Carles Martinez und der Baumberger Co-Trainer Mohamed Rifi sowie Mesut Cömez, die den urlaubenden Cheftrainer Salah El Halimi vertraten, wurde die Spielzeit auf zweimal 35 Minuten verkürzt.

Während der nahezu ausgeglichenen ersten Viertelstunde hatten die Gastgeber sogar zweimal die Möglichkeit, in Führung zu gehen: Nach einem blitzsauberen Angriff überdie rechte Seite landete die Kugel bei Tim Knetsch, dessen Schuss im letzten Moment durch Bayer-Innenverteidiger Edmond Tapsoba geblockt wurde (7.). „Der hätte gepasst und wäre oben links eingeschlagen“, meinte der SFB-Offensivspieler, der aufgrund der Qualität und der Laufstärke des Gegners selbst ein enormes Pensum abspulen musste.

Die etwa 1800 Zuschauer kamen auf der perfekt hergestellten Anlage bestens auf ihre Kosten – die Protagonisten begeisterten auf dem vorzüglich bespielbaren Rasen phasenweise durch fußballerische Leckerbissen. Auch wenn das Endergebnis deutlich und um ein bis zwei Tore zu hoch ausfiel, überzeugte der Fünftligist durch eine engagierte Leistung und vermochte sich insbesondere im ersten Durchgang oftmals sehr gut aus dem Leverkusener Gegenpressing zu befreien.

Fünf Minuten später spielte der herausragende Sechser Sercan Er einen herrlichen Diagonalpass auf Al-Hassan Turay, der von rechts in die Box flankte – Zielspieler Felix-Benedict Neuhäuser verfehlte das Spielgerät um Haaresbreite (12. Minute). Danach schaltete die Mannschaft von Carles Martinez, der an der Seitenlinie angesichts seiner lautstarken und permanenten Anweisungen in Deutsch, Englisch oder Spanisch wie ein emotionaler Motivator erschien, mehrere Gänge höher. Die erste gelungene Aktion führte schließlich zum Führungstreffer, nachdem Jonas Hofmann auf der rechten Seite den durchgestarteten Arthur fand, der das Laufduell gegen Joel Aschenbroich gewann – seine Flanke erreichte den brandgefährlichen Afonso Moreira, der SFB-Keeper Hannes Kramp per Kopf keine Chance ließ – 1:0 (19.).

Keeper Kramp hält einmal stark gegen Moreira

Zwei Zeigerumdrehungen später entschied Arthur abermals sein Laufduell gegen Aschenbroich – die scharfe Hereingabe nutzte Christian Kofane zum 2:0 (21.). In der 27. Minute landete ein präziser Flugball von Aleix Garcia bei Moreira, der Kramp das Nachsehen gab – 3:0. Vor der Halbzeit scheiterte der Portugiese im Eins-gegen-Eins-Duell am glänzend reagierenden SFB-Keeper (33.).

Martinez wechselte zum zweiten Durchgang komplett durch – bei den Sportfreunden kamen sechs frische Kräfte zum Einsatz. Nach dem Wiederanpfiff scheiterte Nathan Tella nach einem Steckpass von Robert Andrich am glänzend reagierenden eingewechselten SFB-Schlussmann Osman Calik (39.). Sturmtank Victor Boniface nach Zuspiel von Ezequiel Fernández (49.), erneut Boniface nach einem Querpass von Farid Alfa-Ruprecht (53.) und Andrich per fulminantem Distanzschuss machten das halbe Dutzend voll (57.), ehe Tella nach Vorarbeit von Abdoulaye Faye den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand setzte (67.).

„Wichtige Erfahrungswerte für die Saison gesammelt“

Der stark aufspielende SFB-Spielgestalter Timo Hölscher war trotz des klaren Ergebnisses rundum zufrieden: „Wir haben anfangs gut mitgehalten und uns teuer verkauft. Mit zunehmender Spieldauer haben sich die individuelle Klasse und die Physis der Leverkusener durchgesetzt, die außerdem sehr effektiv waren“, so der 26-Jährige, der ergänzte: „Wir haben heute wichtige Erfahrungswerte für die neue Saison gesammelt.“

Auch für Außenspieler Denis Sitter war die Partie etwas ganz Besonderes: „Das Spiel hat viele Erinnerungen an meine Jugendzeit bei Bayer 04 geweckt. Mit 29 Jahren gegen den Verein zu spielen, bei dem meine fußballerische Reise begonnen hatte, war für mich eine große Ehre. Auf diesem hohen Niveau zu spielen, war ein einzigartiges Gefühl, und ein zusätzliches Highlight war es, den fünffachen Champions-League-Sieger Lucas Vázquez als direkten Gegenspieler zu haben“, freute sich der Linksfuß, der mit Andrich nach Spielende die Trikots tauschte.