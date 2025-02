So erlebte Coach Rene Lewejohann das KFC-Spiel auf der Tribüne

Unruhig auf der Tribüne: René Lewejohann. – Foto: Ralph Görtz

Schon am Freitag hatte Rene Lewejohann gewusst, dass es ihm schwerfallen wird, die Füße still zu halten. Denn der Trainer des KFC Uerdingen hatte die Regionalliga-Partie am Samstag gegen den SV Rödinghausen von der Tribüne aus verfolgen müssen, nachdem er in der Begegnung beim FC Gütersloh eine Woche vorher wegen Verlassens seiner Coaching Zone die Rote Karte gesehen hatte. Und so, wie es der KFC-Coach die Situation selbst vorausgesagt hatte, kam es dann auch.

Während der 90 torlosen Minuten gegen den Tabellensechsten tigerte Lewejohann im Bereich des Blocks M auf der Südtribüne auf und ab, gestikulierte wild herum, rief, fluchte, feuerte an. Auch bildlich festgehalten von vielen Fans, die ihre Fotos in den sozialen Medien teilten. Auf seinem Platz hatte es Lewejohann eigentlich überhaupt nicht gehalten. Man merkte förmlich, wie sehr er weiterhin in der Rolle des Coaches aufgehen wollte – nur halt einfach nicht durfte. Entsprechend drückte es Lewejohann dann auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel aus. „Ich war heute mehr Fan als Trainer, das war wirklich ungewohnt. Es ist zwar eine schöne Aussicht von da oben, aber ehrlich gesagt, brauche ich das nicht noch ein zweites Mal.“ Schon am Freitag hatte der KFC-Coach den Umstand, dass er erstmals nicht aktiv von der Seitenlinie ins Geschehen eingreifen können würde, als eine „maximal blöde Situation“ bezeichnet – auch wenn er seinem Co Tim Blaga das absolute Vertrauen ausgesprochen hatte, während des Spiels die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Schwierige Situation für Lewejohann Und auch am Sonntag, mit ein wenig Abstand zum Geschehen, wirkte das Erlebte immer noch nach. „Ich bin da oben wirklich allen auf die Nerven gegangen, aber das ist mir auch egal. Das war wirklich schwierig für mich“, sagte Lewejohann. Aber trotz allem habe seine Verbannung auch positive Nebeneffekte gehabt. Denn die andere Sichtweise aufs Spielfeld habe dem Coach einen Einblick gebracht, den er so normalerweise nicht bekommt. „Ich konnte noch klarer erkennen, wie das, was wir uns vorgenommen hatten, auf dem Feld umgesetzt wurde.“