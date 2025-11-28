So erklärt U23-Trainer Langeneke den Wechsel auf der Torwartposition

Aber nicht nur der Torhüterwechsel blieb nach der Partie in Wuppertal in Erinnerung, sondern auch der spürbare Abfall der Last, die die Flingerner in den vergangenen Wochen mit sich herumgetragen hatte. „Wenn man acht Spiele nicht gewonnen hat, dann ist so ein Sieg auch für den Kopf einfach eine Befreiung“, sagt Langeneke. „Das hat man auch in der Trainingswoche gemerkt, die Stimmung war insgesamt etwas gelöster und lockerer – die Qualität war natürlich dennoch gegeben.“

Gute Voraussetzungen also, um am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) den Hinrundenabschluss gegen die U21 des VfL Bochum zu bestreiten. „Bochum hat im Saisonverlauf deutlich zu wenig Punkte für die gezeigten Leistungen gesammelt“, erzählt der Ex-Profi. „Wir dürfen die Mannschaft auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir haben jetzt den Bock umgestoßen und wollen versuchen, dass Bochum das am Samstag nicht auch gelingt.“ Denn der VfL reist mit einem ganz schweren Rucksack von zwölf sieglosen Partien an.