So erklärt U23-Trainer Langeneke den Wechsel auf der Torwartposition

Der erste flüchtige Blick auf den Aufstellungsbogen von Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballern vor der Partie beim Wuppertaler SV (4:2) wurde plötzlich genauer, als ein Detail ins Auge stach: Nicht Stammkeeper Tobias Pawelczyk sollte im Tor stehen, sondern U23-Debütant Milan Czako. „Vorneweg möchte ich klarstellen, dass Tobi nicht unser Sündenbock für die letzten acht sieglosen Spiele war“, betont „Zwote“-Coach Jens Langeneke. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich auf der Torwartposition nach einer solchen Serie und so vielen Gegentoren etwas verändern musste.“
Pawelczyk war also schlichtweg zum Opfer der Umstände und nicht etwa seiner eigenen Leistungen geworden. „Es war nicht so, dass Tobi Fehler am Fließband produziert oder auffällig schlecht gehalten hätte“, erklärt Langeneke „Es war eher ein Ergebnis unserer Gesamtsituation, zu der jeder Spieler etwas beigetragen hat.“ Und so hatte der Coach nun Czako ins Tor gestellt, der sich aber schon nach nicht einmal einer Minute einen folgenschweren Patzer erlaubte.
„Nach 30 Sekunden habe ich meine Entscheidung dann natürlich schon etwas angezweifelt“, erzählt Langeneke. „Aber viel wichtiger war es dann, wie Milan auf seinen Fehler reagiert hat. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man bricht komplett ein oder man hakt es ab und stemmt sich dagegen. Milan hat sich für die zweite Option entschieden. Nach dem Fehler hat er eine blitzsaubere Partie gespielt und seinen Teil dazu beigetragen, dass wir das Spiel gewonnen haben.“
Der 19-jährige Czako war vor fünf Jahren an den Flinger Broich gewechselt und galt schnell als vielversprechendes Torhüter-Talent. Im Vorjahr erreichte er mit Fortunas A-Junioren das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft (1:2 n. V. gegen Schalke), nachdem er sich mit starken Leistungen einen Stammplatz erspielt hatte. Zur laufenden Spielzeit folgte dann der Schritt in die „Zwote“, obwohl zunächst etwas Unklarheit herrschte, ob er wirklich zum U23-Kader gehören würde. Spätestens mit seinem Debüt in Wuppertal räumte er jedoch alle Zweifel aus, zeigte nach der verpatzten ersten Minute, was in ihm steckt – und bleibt wohl erstmal die Nummer eins.
Aber nicht nur der Torhüterwechsel blieb nach der Partie in Wuppertal in Erinnerung, sondern auch der spürbare Abfall der Last, die die Flingerner in den vergangenen Wochen mit sich herumgetragen hatte. „Wenn man acht Spiele nicht gewonnen hat, dann ist so ein Sieg auch für den Kopf einfach eine Befreiung“, sagt Langeneke. „Das hat man auch in der Trainingswoche gemerkt, die Stimmung war insgesamt etwas gelöster und lockerer – die Qualität war natürlich dennoch gegeben.“
Gute Voraussetzungen also, um am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) den Hinrundenabschluss gegen die U21 des VfL Bochum zu bestreiten. „Bochum hat im Saisonverlauf deutlich zu wenig Punkte für die gezeigten Leistungen gesammelt“, erzählt der Ex-Profi. „Wir dürfen die Mannschaft auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir haben jetzt den Bock umgestoßen und wollen versuchen, dass Bochum das am Samstag nicht auch gelingt.“ Denn der VfL reist mit einem ganz schweren Rucksack von zwölf sieglosen Partien an.