So erfolgreich arbeitet die Holzheimer SG am neuen Kader

Der Kampf um den Klassenverbleib in der Oberliga Niederrhein bringt auch das nicht direkt auf dem Spielfeld eingesetzte Personal an seine Grenzen. „Wenn ich nicht schon graue Haare hätte, würde ich sie spätestens jetzt kriegen“, stöhnt Udo Wanneck. Obwohl die Sache am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Schonnebeck (Anstoß 15.30 Uhr) tatsächlich noch schiefgehen könnte, ist der neue Abteilungsleiter der Holzheimer SG gemeinsam mit der sportlichen Führung schon seit einigen Wochen damit beschäftigt, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen.
Die dabei erzielten Ergebnisse verdienen durchaus Respekt: So hat sich nun auch Paul Sauer dazu entschlossen, der HSG die Stange zu halten. Der 19-Jährige ist für diese Saison zwar mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk raus, hat aber bewiesen, dass er sich in der Oberliga zu einer verlässlichen Stütze entwickeln könnte. Zudem ist Wanneck guter Hoffnung, dass er den eigentlich als Abgang aufgeführten Goalgetter Oguz Ayan nun doch von einem Verbleib überzeugen kann. Seine Zusage an den CSV Marathon Krefeld hat der 31-Jährige jedenfalls zurückgezogen.
Genau in das von Wanneck vorgestellte Profil, „junge, gut ausgebildete Akteure mit Tempo, die sich in der Oberliga beweisen wollen“, an die Reuschenberger Straße zu holen, passen die Neuverpflichtungen: Angreifer Derick Gyamfi (19), dessen Bruder Emmanuel Gyamfi beim FC Aberdeen in der Scottish Premiership unter Vertrag steht, kommt in der laufenden Spielzeit auf fünf Einsätze für den Oberliga-Rivalen KFC Uerdingen, genoss zuvor die Ausbildung beim TSV Meerbusch, MSV Duisburg und bei Schalke 04.
Francisco San José ist ebenfalls erst 23 und lief für den TSV Meerbusch nach den vorangegangenen Stationen FC Wegberg-Beeck und Fortuna Köln II (jeweils Mittelrheinliga) in dieser Saison bislang zwölfmal auf. Der Mittelfeldmann aus der Kölner Südstadt kickte im Nachwuchs auch für Borussia Mönchengladbach und Alemannia Aachen.
Durch sind die Holzheimer damit indes noch nicht. Bis Ende der Woche möchte Wanneck weitere Zugänge bekannt geben. Inzwischen gehe er davon aus, fügt er an, „dass wir hier in der nächsten Saison eine richtig gute junge Mannschaft haben werden.“ Ganz wichtig ist ihm noch diese Personalie im Funktionsteam: Georg Bliersbach, zuletzt im Jugendbereich (u. a. E- und D-Junioren) auf der Johann-Dahmen-Anlage tätig, kehrt als Torwarttrainer zur Ersten Mannschaft zurück. Der 43-Jährige gilt in Holzheim nach mehr als 400 Partien im Kasten als lebende Legende. Wanneck: „Er hat den Verein über viele Jahre geprägt und steht wie kaum ein anderer für Leidenschaft, Einsatz und Identifikation mit der HSG. Georg ist für uns Gold wert – er ist ein echter Holzheimer!“ Seine Expertise als Trainer ist besonders gefragt, „denn Holzheim ist dafür bekannt, immer gute Torleute zu haben“, sagt Wanneck.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: