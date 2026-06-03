So erfolgreich arbeitet die Holzheimer SG am neuen Kader

Durch sind die Holzheimer damit indes noch nicht. Bis Ende der Woche möchte Wanneck weitere Zugänge bekannt geben. Inzwischen gehe er davon aus, fügt er an, „dass wir hier in der nächsten Saison eine richtig gute junge Mannschaft haben werden.“ Ganz wichtig ist ihm noch diese Personalie im Funktionsteam: Georg Bliersbach, zuletzt im Jugendbereich (u. a. E- und D-Junioren) auf der Johann-Dahmen-Anlage tätig, kehrt als Torwarttrainer zur Ersten Mannschaft zurück. Der 43-Jährige gilt in Holzheim nach mehr als 400 Partien im Kasten als lebende Legende. Wanneck: „Er hat den Verein über viele Jahre geprägt und steht wie kaum ein anderer für Leidenschaft, Einsatz und Identifikation mit der HSG. Georg ist für uns Gold wert – er ist ein echter Holzheimer!“ Seine Expertise als Trainer ist besonders gefragt, „denn Holzheim ist dafür bekannt, immer gute Torleute zu haben“, sagt Wanneck.