So entscheidet die DJK Twisteden das Derby für sich

Der Kevelaerer SV sucht in der Bezirksliga ein wenig nach seiner Form. Das Team von Trainer Patrick Znak, das die vergangene Spielzeit noch mit sieben ungeschlagenen Spielen in Folge eröffnet hatte, steht diesmal nach dem dritten Spieltag mit nur zwei Zählern da. Am Freitagabend kassierte das Team eine schmerzhafte 1:2 (1:1)-Niederlage im Derby bei der DJK Twisteden, die damit ihre Punkte vier, fünf und sechs einfahren konnte.
„Die Punkteausbeute und die Tatsache, dass wir noch immer keinen Sieg eingefahren haben, ist natürlich ernüchternd. Was die Leistungen angeht, kann ich den Jungs aber absolut keinen Vorwurf machen. Auch heute war es meines Erachtens wieder ein absolutes Unentschieden-Spiel. Wir schaffen es aktuell noch nicht, die Spiele komplett auf unsere Seite zu ziehen“, sagte Znak nach spannenden 90 Minuten.
So stellte sich auch das Spielgeschehen am Twistedener Hartjesweg dar. Rund 250 Zuschauer erlebten während der ersten 45 Minuten ein Hin und Her. Die Anfangsphase gehörte komplett den Gastgebern. Folgerichtig erzielte Torben Schellenberg in der 13. Minute nach schöner Kombination von Fabian und Alexander Rasch – im Übrigen weder verwandt noch verschwägert – das 1:0 für die DJK Twisteden.
In der Folge übernahm der Kevelaerer SV das Heft – und kam durch Jona Wassen (18.) zum verdienten Ausgleich. Zuvor hatte Youssef Meherzi nach einem Ballgewinn im Zentrum seine Handlungsschnelligkeit unter Beweis gestellt. „Bis zur Halbzeit war dann wieder Twisteden am Drücker. Nach der Pause waren wir zunächst spielbestimmend, bis wir wieder den Faden verloren haben“, so Znak.
Daraus wusste die Mannschaft von Trainer Marcel te Nyenhuis Kapital zu schlagen. Fabian Rasch war in der 68. Minute nach einem langen Einwurf, der Freund und Feind passierte, zur Stelle und machte die DJK Twisteden zum Derbysieger. „Da wir verletzungsbedingt auf unsere beiden Kapitäne Chris Kleuskens und Lars Douteil verzichten mussten, wussten wir, dass es schwierig wird. Auch angesichts der Qualität von Kevelaer sind wir froh, dass es für drei Punkte gereicht hat“, sagte te Nyenhuis.