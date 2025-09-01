So entscheidet die DJK Twisteden das Derby für sich

In der Folge übernahm der Kevelaerer SV das Heft – und kam durch Jona Wassen (18.) zum verdienten Ausgleich. Zuvor hatte Youssef Meherzi nach einem Ballgewinn im Zentrum seine Handlungsschnelligkeit unter Beweis gestellt. „Bis zur Halbzeit war dann wieder Twisteden am Drücker. Nach der Pause waren wir zunächst spielbestimmend, bis wir wieder den Faden verloren haben“, so Znak.

Daraus wusste die Mannschaft von Trainer Marcel te Nyenhuis Kapital zu schlagen. Fabian Rasch war in der 68. Minute nach einem langen Einwurf, der Freund und Feind passierte, zur Stelle und machte die DJK Twisteden zum Derbysieger. „Da wir verletzungsbedingt auf unsere beiden Kapitäne Chris Kleuskens und Lars Douteil verzichten mussten, wussten wir, dass es schwierig wird. Auch angesichts der Qualität von Kevelaer sind wir froh, dass es für drei Punkte gereicht hat“, sagte te Nyenhuis.