„So einfache Tore darf man nicht bekommen“: Polling verliert gegen Geiselbullach

Alles auf Anfang: Nach dem Sieg gegen Denklingen muss der SV Polling um Maximilian Baumgartner (in Schwarz) gegen Geiselbullach die nächste Niederlage hinnehmen.

Der SV Polling unterliegt dem TSV Geiselbullach auf heimischem Rasen mit 0:2. Trainer Maximilian Jochner ärgrte sich über die einfachen Gegentore.

Polling – Der Schwung aus dem ersten Saisonsieg in der Bezirksliga reichte nur eine gute halbe Stunde. Nach dem Gegentreffer ging es für den SV Polling im Heimspiel gegen den TSV Geiselbullach bergab. Am Ende mussten sich die Kicker aus dem Klosterdorf im Aufsteigerduell mit 0:2 geschlagen geben. „Standards und falsche Entscheidung haben uns das Spiel gekostet“, ärgerte sich SVP-Trainer Maximilian Jochner über die sechste Saisonniederlage gegen ein Team, das die Kragenweite der Pollinger hatte. „Spielerisch war uns Geiselbullach keineswegs überlegen“, konstatierte Jochner. Den Unterschied machten letztlich zwei Ecken, die der TSV in Tore ummünzte, weil die Gastgeber schlecht verteidigten. „So einfache Tore darf man nicht bekommen“, kommentierte Jochner spürbar bedient. Nach einer halben Stunde ging‘s bergab

Dabei legte seine Truppe gut los. Christian Baierlacher (7.) sorgte gleich zu Beginn mit einem Freistoß für Gefahr und Maximilian Baumgartner (22.) schoss nur knapp drüber. Dazwischen setzten aber auch die Gäste mit einem Konter (18.) und einem Eckball (19.) Akzente in der Offensive und erspielten sich kurz darauf zwei weitere Möglichkeiten (24.,31.). Auf der Gegenseite schoss Julian Jäcker (25.) eine Direktabnahme knapp vorbei. Bei einer Ecke zeigten sich die Pollinger schließlich unsortiert. Lysander Weiß (33.) konnte so unbedrängt zum 0:1 für Geiselbullach einköpfen. Der Rückstand zeigte Wirkung. Aufseiten des SV Polling häuften sich hektische und ungenaue Aktionen. Torszenen vor dem Gästekasten blieben Mangelware. Gestern, 14:00 Uhr SV Polling SV Polling TSV Geiselbullach Neu-Esting TSV Geiselbullach Neu-Esting 0 2 Abpfiff