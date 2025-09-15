„So einfache Tore darf man nicht bekommen“: Polling verliert gegen Geiselbullach

Der SV Polling unterliegt dem TSV Geiselbullach auf heimischem Rasen mit 0:2. Trainer Maximilian Jochner ärgrte sich über die einfachen Gegentore.
Polling – Der Schwung aus dem ersten Saisonsieg in der Bezirksliga reichte nur eine gute halbe Stunde. Nach dem Gegentreffer ging es für den SV Polling im Heimspiel gegen den TSV Geiselbullach bergab. Am Ende mussten sich die Kicker aus dem Klosterdorf im Aufsteigerduell mit 0:2 geschlagen geben. „Standards und falsche Entscheidung haben uns das Spiel gekostet“, ärgerte sich SVP-Trainer Maximilian Jochner über die sechste Saisonniederlage gegen ein Team, das die Kragenweite der Pollinger hatte. „Spielerisch war uns Geiselbullach keineswegs überlegen“, konstatierte Jochner. Den Unterschied machten letztlich zwei Ecken, die der TSV in Tore ummünzte, weil die Gastgeber schlecht verteidigten. „So einfache Tore darf man nicht bekommen“, kommentierte Jochner spürbar bedient.
Dabei legte seine Truppe gut los. Christian Baierlacher (7.) sorgte gleich zu Beginn mit einem Freistoß für Gefahr und Maximilian Baumgartner (22.) schoss nur knapp drüber. Dazwischen setzten aber auch die Gäste mit einem Konter (18.) und einem Eckball (19.) Akzente in der Offensive und erspielten sich kurz darauf zwei weitere Möglichkeiten (24.,31.). Auf der Gegenseite schoss Julian Jäcker (25.) eine Direktabnahme knapp vorbei. Bei einer Ecke zeigten sich die Pollinger schließlich unsortiert. Lysander Weiß (33.) konnte so unbedrängt zum 0:1 für Geiselbullach einköpfen. Der Rückstand zeigte Wirkung. Aufseiten des SV Polling häuften sich hektische und ungenaue Aktionen. Torszenen vor dem Gästekasten blieben Mangelware.
Nach der Pause war der TSV durch Alessandro Einertshofers Kopfball (55.) nahe am zweiten Tor. Erst nach einer Stunde vergab Jäcker (61.) per Kopf eine Ausgleichsmöglichkeit. Wenig später prallte SVP-Keeper Mathias Schuster bei einem Klärungsversuch mit einem TSV-Stürmer zusammen. Trotz der Schmerzen hielt der Torwart bis zum Schluss durch. Beim zweiten Gegentreffer, den Einertshofer (72.) erneut nach einer Ecke erzielte, war Schuster machtlos. Auf ein Aufbäumen der Hausherren warteten die rund 200 Zuschauer vergebens. Weil die beiden Neuzugänge, die Brüder Liridon und Leandro Vocaj, kurzfristig beruflich verhindert waren, hatte Jochner auch kaum Möglichkeiten, von der Bank nachzulegen. Das war aber nicht sein Hauptproblem. „Nach dem zweiten Tor gingen die Köpfe runter“, bemängelte der SVP-Coach die Körpersprache seines Teams. So war die Niederlage besiegelt.