„So einfach ist Fußball nicht“: Heimstarke Sportfreunde fordern Merten

Ein Flutlichtspiel mit zwei Gesichtern: Während die Sportfreunde Düren nach dem Fehltritt in Bornheim auf Wiedergutmachung brennen, reist der SSV Merten mit breiter Brust und zwei Siegen in Serie an. Für Düren geht es um Stabilität, für Merten um den Anschluss an die Top-Platzierungen. Beide Trainer schlagen dabei unterschiedliche Töne an – Demircan setzt auf Selbstreflexion, Kilic auf Demut.

SSV-Trainer Bünyamin Kilic sieht seine Mannschaft nach den jüngsten Erfolgen auf einem guten Weg – trotz der bisher langen Verletztenliste. „Hamza Salman ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei, Kenny Oelbaum ist nach Rückenbeschwerden wieder ins Training eingestiegen und eine Option für den Kader. Kenan Akalp und Max Decker absolvieren ein dosiertes Mannschaftstraining und könnten ab November Optionen für Kurzeinsätze sein“, erklärt Kilic.

Das Lazarett lichtet sich langsam, doch einige Akteure fehlen weiterhin: „Samir Malaab befindet sich nach seiner Meniskus-OP in der Reha. Farid Bacevac, Winzent Suchanek, Ricardo Retterath und Dennis Eck fallen mit Trainingsrückständen aus“, so der Coach. Auch Shahin Biniaz wird mit einer Adduktorenverletzung nicht zur Verfügung stehen.

Trotz der vielen Ausfälle läuft es beim SSV rund. „Der Vorteil der Verletztenmisere ist, dass gerade die Youngster ihre Chancen bekommen und genutzt haben. Trotz der Masse an Ausfällen haben wir einen sehr guten Punkteschnitt“, sagt Kilic. „Mit den Siegen gegen die Regionalliga-Absteiger Hohkeppel und Düren sowie dem Erfolg gegen Vichttal haben wir gezeigt, welches Potenzial in uns steckt.“

Die Aufgabe in Düren schätzt der Trainer dennoch als anspruchsvoll ein: „Düren hat alle sieben Punkte ausschließlich in Heimspielen geholt. Sie haben zu Hause nur gegen den Tabellenführer verloren. Uns erwartet also ein motivierter Gegner, und wir werden alles daran setzen, auch dort, wie in Hennef, mit drei Punkten nach Hause zu fahren.“

Merten reist also mit breiter Brust an. „Wir haben sicher viel Selbstbewusstsein getankt, haben nur sieben Gegentore in acht Spielen kassiert, zwei davon per Elfmeter. Wir sind sattelfester als letztes Jahr, bleiben aber weiterhin demütig – ohne Kampfansagen oder Spinnerei. Aber wir sind heiß darauf, Siege einzufahren“, betont Kilic.

Zum Abschluss richtet der Trainer noch persönliche Worte an den Gegner: „Ein riesiges Dankeschön an die Sportfreunde Düren bezüglich der Spielverlegung – das ist nicht selbstverständlich. So kann ich am Sonntag pünktlich zur Hochzeit meines Cousins!“

Demircan: „Muss nicht heißen, dass wir Merten schlagen“

Dürens Trainer Marcel Demircan blickt nach der enttäuschenden Vorstellung in Bornheim selbstkritisch auf die eigene Mannschaft. „Nach dem unglücklichen Auftritt am Sonntag, bei dem wirklich nicht besonders viel funktioniert hat, hoffen wir am Freitag auf eine schnelle Wiedergutmachung“, erklärt er. „Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir Merten schlagen. Es geht darum, unsere Leistung zu verbessern und so gut zu spielen, wie wir können.“

In der Trainingswoche setzte der Coach daher auf Selbstreflexion: „Gestern habe ich die Jungs mal unter sich sprechen lassen. Ich habe ein paar Denkanstöße gegeben – dann haben die Jungs 45 Minuten miteinander geredet. Da ging es um Selbstkritik, Pünktlichkeit, Trainingsintensität, Kritikfähigkeit und die Einstellung zum Training. Ich wollte, dass sie sich das gegenseitig ins Gesicht sagen. Denn wenn du mental blockiert bist, kannst du nicht frei spielen, nicht laufen, nicht kämpfen.“

„So einfach ist Fußball nicht“

Trotz des enttäuschenden Auftritts im Aufsteigerduell setzt Demircan weiter auf Kontinuität: „Es wäre ganz einfach zu sagen: ‚Jetzt spielen mal elf andere.‘ Aber so einfach ist Fußball nicht. Du kannst nicht jedem das Selbstbewusstsein klauen. Es gibt Spieler, auf die man setzen muss, denen man vertrauen muss, und auch mal zugestehen muss, dass sie einen schlechten Tag haben.“

Personell kann Düren fast aus dem Vollen schöpfen – nur Marcel Reisgies befindet sich derzeit noch im Urlaub.