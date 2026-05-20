„So einen Zusammenhalt selten gesehen“ – Bliesheim feiert Aufstieg

Nach dem Umbruch folgt die Meisterschaft: Der BC Bliesheim hat den Wiederaufstieg in die Kreisliga A zwei Spieltage vor Schluss perfekt gemacht. Im Interview spricht der scheidende Trainer Christian Müller über ein Finale an der Seitenlinie, den Teamgeist als Erfolgsgarant und seinen Abschied zum Saisonende.
Der Weg zur Meisterschaft am vergangenen Wochenende hatte seine eigene Dynamik. Nach einer sportlich souveränen Pflichtaufgabe im beim SV Ülpenich reiste der komplette Kader geschlossen nach Schwerfen, um das Parallelspiel der Konkurrenz zu verfolgen. Da die SG Bürvenich ihr Heimspiel gegen Inter Euskirchen verlor, stand der Bliesheimer Aufstieg zwei Spieltage vor Schluss fest. „Es war tatsächlich ziemlich überraschend und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir an diesem Wochenende schon aufsteigen werden“, schildert der Trainer die Situation. „Die Freude war riesig.“ Die anschließenden Feierlichkeiten fanden im Dorflokal „Em ‘Dörp“ in Bliesheim statt, wo der Erfolg gebührend gewürdigt wurde. Besonders für die vielen integrierten Jugendspieler war es der erste Aufstieg im Seniorenbereich.
Gefragt nach den Gründen für den sportlichen Erfolg, verweist Müller ganz klar auf das Mannschaftsgefüge. Der Titel sei das Resultat einer zweijährigen, kontinuierlichen Entwicklung: „Der Hauptgrund für den sportlichen Erfolg ist die Stimmung im Team. Solch einen Zusammenhalt habe ich selten gesehen. Die Jungs kennen sich seit Jahren und unterstützen sich gegenseitig – auf und neben dem Platz! Und zudem unterstützen sie mich! Wir hatten immer eine offene Kommunikation und jeder konnte seinen Input geben, was ich auch als entscheidenden Punkt sehe. Wir haben nicht den einen überragenden Spieler, der uns 30 Scorerpunkte verspricht, sondern wir haben ein Team von Spieler eins bis 27.“
Die aktuelle Meisterschaft ist umso bemerkenswerter, wenn man den Zustand des Vereins nach dem Abstieg betrachtet. Damals verließen der Trainer und zahlreiche Leistungsträger den Klub, die Zukunft der Mannschaft stand vorübergehend auf der Kippe. Die Verantwortlichen nutzten die Krise jedoch als Chance für einen Neuanfang. „Die Jungs waren von Anfang an offen gegenüber Veränderungen und wir haben es geschafft, junge Spieler aus der eigenen Jugend komplett zu integrieren und ein Team aufzubauen, das auf und neben dem Platz eine Einheit ist. An dieser Stelle auch nochmal meinen ausdrücklichen Dank an die Mannschaft, die es mir unglaublich leicht gemacht haben mich wohl zu fühlen und mich auf das Sportliche zu konzentrieren“, blickt der Coach stolz auf die geleistete Arbeit zurück.
Trotz des sportlichen Erfolgs und der Rückkehr in die Kreisliga A wird es im Sommer eine Veränderung auf der Trainerbank geben. Müller wird sein Amt zum Saisonende planmäßig abgeben. Ziele für die neue Spielklasse formuliert er daher bewusst nicht, blickt aber mit viel Dankbarkeit auf das Team: „Es steht mir nicht zu, Ziele für die Zukunft zu formulieren. Aber natürlich drücke ich die Daumen und werde die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Es ist ein geiles Team.“