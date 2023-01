„So eine Sauerei!“: SUV-Fahrer verwüsten Fußballplatz und Schlittenhügel nahe München Schäden noch nicht absehbar

Fassungslosigkeit herrscht in Großhelfendorf über das, was sich zwei Männer erlaubt haben. Mit ihren SUV-Geländewagen sind sie den Fußballplatz und den Schlittenhügel der Kinder zerstört.

Aying – „So eine Sauerei!“, schimpfte Bürgermeister Peter Wagner (CSU), als er im Gemeinderat über das sprach, was sich da am Zweiten Weihnachtsfeiertag in Großhelfendorf abgespielt hatte. Zwei Männer aus dem Ort, „die älter sind als ich“, wie der der 37-jährige Rathauschef betonte, waren mit ihren SUV Geländewagen über den Fußballtrainingsplatz sowie Flächen zwischen Kinderkrippe und Kindergarten gepflügt.

SUV-Fahrer verwüsten Fußballplatz und Schlittenhügel

Ein aufgeschobener Hügel, der gerne bei Schnee von Kindern zum Rutschen genutzt wird, sei auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Insgesamt habe sich ein sehr verwüstetes Bild gezeigt – vermutlich noch begünstigt durch das matschige Tauwetter. Dass bei einem Fahrzeug dann der Auspuff und Spoiler wohl kaputt gegangen sei, hat Wagner mit folgenden Worten ironisch quittiert: „Ach wie schade.“