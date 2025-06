"So eine Chance kommt wahrscheinlich nicht mehr so oft im Leben"

Alles war am Sonnabend angerichtet für eine große Meisterfeier. Kurz nach dem Schlusspfiff zündeten die Fans des SSC Weißenfels Bengalos in den Vereinsfarben Blau und Gelb, hüllten das heimische Stadtstadion in einen farbigen Rauch. Doch zum Feiern war in diesem Moment niemandem der 460 Zuschauer und erst recht keinem der Spieler und Verantwortlichen zumute.