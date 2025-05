Im Abstiegskampf der 2. Bundesliga hat der SSV Ulm 1846 Fußball eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Vor 17.000 Zuschauern unterlagen die Spatzen Hannover 96 mit 1:2 (0:1) und stehen damit wieder auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Partie war geprägt von einem unglücklichen Eigentor, einem vergebenen Elfmeter und einer umstrittenen Roten Karte – und ließ die Ulmer am Ende ohne Punkt zurück.

Dennis Dressel fand nach Abpfiff klare Worte zur Leistung seiner Mannschaft: „Das Spiel darfst du nicht verlieren, vor allem nach der Halbzeit haben wir so viel investiert. Wie viele Abschlüsse wir im 16er hatten total, da muss einfach mehr dabei rauskommen.“ Tatsächlich hatte Ulm mehr Spielanteile, kam durch Semir Telalovic zum zwischenzeitlichen Ausgleich (51.) und schien das Spiel drehen zu können. Doch trotz „fünf, sechs Schüsse im 16er“ sprang kein weiterer Treffer heraus. Stattdessen brachte Josh Knight Hannover erneut in Führung (67.), kurz darauf sah Boris Tomiak nach einer Notbremse die Rote Karte (69.). „So ein verschossener Elfer, der macht schon was mit einer Mannschaft“, analysierte Dressel mit Blick auf den Strafstoß von Oliver Batista-Meier, den Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler parierte. „Wenn du den machst, dann kommt noch mal ordentlich Schwung rein – auch im Stadion, auch für unsere Köpfe.“

Für Batista-Meier selbst war die Szene ein bitterer Moment. „Für mich war klar, dass ich schieße. Ich habe mich gut gefühlt, hab eigentlich auch bis jetzt auch wenige Elfmeter verschossen in meiner Karriere. Das es genau heute passiert ist halt bitter, aber das gehört leider auch dazu“, erklärte der Offensivspieler. Dass ausgerechnet in dieser Phase der Elfmeter nicht verwandelt wurde, passte für ihn in den Spielverlauf: „Letzte Woche hatten wir jetzt Glück auf unserer Seite, heute einfach nicht.“

Dennoch wollte er das Positive nicht ausblenden: „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen wir das Selbstvertrauen mitnehmen und dann werden wir schauen was passieren wird.“ Auch auf den 5:0-Sieg des Konkurrenten SC Preußen Münster am Freitag gegen Magdeburg angesprochen, äußerte sich Batista-Meier nüchtern: „Uns war klar, dass wir unser Spiel gewinnen müssen – egal, was passiert. Das haben wir leider nicht geschafft. Das zweite Tor war auch viel zu einfach.“

Zieler hält – und erklärt

Ron-Robert Zieler, auf Seiten Hannovers der entscheidende Mann in mehreren Szenen, äußerte sich auch zur Roten Karte gegen seinen Mitspieler: „Ich finde eine brutale Bestrafung. Es war ein minimaler Kontakt.“ Dass Ulm trotz Überzahl nicht mehr gefährlich wurde, erklärt der Torwart auch mit der inneren Haltung seiner Mannschaft: „Vielleicht macht das auch was in den Köpfen aus, dass alle noch ein Stück weit mehr sensibilisiert sind, das Ding jetzt weg zu verteidigen.“

Zwei Endspiele bleiben

Für Ulm verbleiben nun zwei Spiele, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Am kommenden Spieltag wartet auswärts der Hamburger SV, ehe das Saisonfinale zuhause gegen den SC Preußen Münster ansteht. „Wir müssen jetzt alles riskieren, mutig sein und darauf hinarbeiten, dass ein letztes Spiel noch ein Endspiel wird“, betonte Dennis Dressel. Die Ausgangslage ist klar: Ulm liegt mit 29 Punkten auf Rang 17, drei Zähler hinter dem Relegationsplatz, der aktuell von Münster gehalten wird.