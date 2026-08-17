"So ein Stürmer ist Gold wert": Morina-Fünferpack für den SC Frintrop

Unter neuer Führung ist SC Frintrop gleich mit einem kleinen Torfestival in die neue Saison der Kreisliga A gestartet. Gegen Aufsteiger SpVgg Steele II setzte sich der Vorjahressechste mit 6:3 durch. Dabei schnupperten die Gäste zwischenzeitlich sogar an der Überraschung: Steele II drehte die Partie nach einem frühen Rückstand, ehe Frintrop vor allem dank eines überragenden Esad Morina die Kontrolle zurückerlangte.
Frintrop ging bereits früh durch Morina in Führung (11.). Es sollte nicht sein letzter Treffer bleiben. Die Gäste ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Als Aufsteiger aus der Kreisliga B trat Steele II zunächst mutig auf und belohnte sich mit zwei Treffern von Marvin Rosowski (29.) und Louis Smeilus (32.) für die Aufholjagd. Noch vor der Pause schlug Frintrop zurück. Ein Distanzschuss brachte zunächst den Ausgleich (35.), ehe Morina per Strafstoß zum 3:2 traf (40.).
"Auch nach dem Rückstand habe ich immer an meine Mannschaft geglaubt und war mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte Chefcoach Fathi Ajbilou. Gleichzeitig sah der Frintroper Trainer noch Luft nach oben. Die Vorbereitung sei aufgrund von Verletzungen und Urlaubern "sehr durchwachsen“ abgelaufen. "Mit 20, 25 Prozent mehr Fitness, hätten wir das Spiel auch klarer gestalten können.“
Nach dem Seitenwechsel sorgte Frintrop dann schnell für klare Verhältnisse. Morina erhöhte mit einem Doppelschlag (50.,54.) auf 5:2 und machte in der 72. Minute sogar sein fünftes Tor des Tages. Dabei begrenzt sich der Stellenwert des Angreifers innerhalb des Teams nicht nur auf die Anzahl seiner Tore. "Er ist für die Mannschaft enorm wichtig mit seiner Erfahrung und seiner Qualität. Und so ein Stürmer ist immer Gold wert.“
Steele II konnte durch Pajaziti Kenedi noch einmal verkürzen (80.), die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Gerade nach dem erneuten Rückstand habe seine Mannschaft ihre Ordnung verloren, analysierte Spielertrainer Dominic Hörstgen. Für den im Raum Essen auch für seine besondere Bartpracht bekannten Hörstgen ist es die erste Aufgabe als mitverantwortlicher Übungsleiter. Das Team führt er gemeinsam mit Dominik Bongartz und Louis Smeilus, die ebenso wie Hörstgen als Spielertrainer fungieren. "Auf dem Papier stehe ich zwar als Chefcoach drin, aber im Endeffekt machen wir das alles zusammen", schildert Hörstgen.
Für den Aufsteiger aus Steele kommt es natürlich auch darauf an, sich an das höhere Niveau schnellstmöglich zu gewöhnen, wie auch Hörstgen hevorhebt: "Man hat gemerkt, dass es zur Kreisliga B natürlich eine andere Qualität ist und wir etwas gebraucht haben, um anzukommen.“ Nach dem erneuten Rückstand zum 2:3 fehlt bisweilen die notwendige defensive Ordnung und ein Quäntchen Spielglück, um mit etwas Zählbarem in die Saison zu starten. "Wir haben das klare 3:3 auf dem Fuß und bekommen stattdessen das 4:2.“
Anschließend habe Frintrop die individuellen Fehler des Aufsteigers konsequent bestraft. "Mit der Qualität in ihrer Offensive haben sie unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt“, erklärt Hörstgen. Für Steele II steht nach dem Auftakt deshalb vor allem eine Erkenntnis im Vordergrund: Auch nach Rückschlägen soll die Mannschaft geschlossen bleiben. "Wir werden für uns mitnehmen, dass wir bei egal welchem Ergebnis weiter als Einheit Fußball spielen werden.“ Das Ziel für die Saison ist dabei klar formuliert: "Wir wollen die Liga halten.“
Auch Frintrop sieht nach dem grundsätzlich gelungenen Auftakt noch Verbesserungspotenzial. "Wir kassieren leider zu einfache Gegentore“, räumte Ajbilou ein. Gleichzeitig blickt der neue Trainer optimistisch auf die kommenden Wochen: "Vom Personal her wird es in den nächsten Wochen auch besser. Deswegen schauen wir positiv in die Zukunft.“
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