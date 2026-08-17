"So ein Stürmer ist Gold wert": Morina-Fünferpack für den SC Frintrop Kreisliga A Essen: Beim Duell zwischen dem SC Frintrop und der SpVgg Steele II standen sich zum Saisonauftakt auch neue Trainerteams gegenüber - mit dem besseren Ende für die Frintroper. von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Esad Morina traf gleich fünffach für den SC Frintrop. – Foto: Spielerprofil

Unter neuer Führung ist SC Frintrop gleich mit einem kleinen Torfestival in die neue Saison der Kreisliga A gestartet. Gegen Aufsteiger SpVgg Steele II setzte sich der Vorjahressechste mit 6:3 durch. Dabei schnupperten die Gäste zwischenzeitlich sogar an der Überraschung: Steele II drehte die Partie nach einem frühen Rückstand, ehe Frintrop vor allem dank eines überragenden Esad Morina die Kontrolle zurückerlangte.

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Nach dem Seitenwechsel sorgte Frintrop dann schnell für klare Verhältnisse. Morina erhöhte mit einem Doppelschlag (50.,54.) auf 5:2 und machte in der 72. Minute sogar sein fünftes Tor des Tages. Dabei begrenzt sich der Stellenwert des Angreifers innerhalb des Teams nicht nur auf die Anzahl seiner Tore. "Er ist für die Mannschaft enorm wichtig mit seiner Erfahrung und seiner Qualität. Und so ein Stürmer ist immer Gold wert.“ Hörstgens erstes Fazit als Trainer Steele II konnte durch Pajaziti Kenedi noch einmal verkürzen (80.), die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Gerade nach dem erneuten Rückstand habe seine Mannschaft ihre Ordnung verloren, analysierte Spielertrainer Dominic Hörstgen. Für den im Raum Essen auch für seine besondere Bartpracht bekannten Hörstgen ist es die erste Aufgabe als mitverantwortlicher Übungsleiter. Das Team führt er gemeinsam mit Dominik Bongartz und Louis Smeilus, die ebenso wie Hörstgen als Spielertrainer fungieren. "Auf dem Papier stehe ich zwar als Chefcoach drin, aber im Endeffekt machen wir das alles zusammen", schildert Hörstgen.

Dominic Hörstgen in Aktion. – Foto: Imago