"... so ein Start ist nicht ganz leicht" Am kommenden Sonntag gastiert der Thüringenliga-Absteiger SC 03 Weimar beim Aufsteiger FC Einheit Rudolstadt II. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 SC 03 Weimar Rudolstadt II Holger Orlamünde

Während die beiden Mannschaften in der letzten Saison noch zwei Ligen trennten, kommt es am ersten Spieltag der neuen Landesklasse-Saison direkt zum Aufeinandertreffen zwischen Ab- und Aufsteiger. Im Vorfeld der Partie haben wir mit Holger Orlamünde gesprochen.

Im FuPa-Interview äußert sich der Weimarer Cheftrainer zur zurückliegenden Vorbereitung, zur Zielsetzung in der neuen Saison und auch über den kommenden Gegner. FuPa Thüringen: Hi Holger, am kommenden Wochenende steht das erste Pflichtspiel in der Landesklasse auf dem Plan. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung deiner Mannschaft?

Holger Orlamünde: Grundsätzlich war unsere Vorbereitung sehr zufriedenstellend, was mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und auch den passenden Ergebnissen in den bestrittenen Testspielen zusammenhängt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir dies in die anstehenden Pflichtspiele umgesetzt bekommen. Eine gute Vorbereitung ist eben auch nur der Grundstein und garantiert nicht automatisch für Punkte im Ligaalltag. FuPa Thüringen: Als Absteiger aus der Thüringenliga gehört deine Mannschaft auf jeden Fall zum engsten Favoritenkreis auf den Titel. Wie lautet deine Zielsetzung?

Holger Orlamünde: Wir wollen erst einmal versuchen einen guten Start hinzubekommen und von Anfang an versuchen oben mitzuspielen. Letztendlich wissen wir aber alle, dass so eine Saison sehr lang ist und auch immer viel passieren kann. Wenn wir dann am Ende der Saison unter den ersten drei Mannschaften ins Ziel einlaufen, wäre ich damit natürlich sehr zufrieden.

So., 10.08.2025, 16:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt II SC 1903 Weimar SC 03 Weimar 16:30 live PUSH