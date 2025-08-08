"... so ein Start ist nicht ganz leicht"

Während die beiden Mannschaften in der letzten Saison noch zwei Ligen trennten, kommt es am ersten Spieltag der neuen Landesklasse-Saison direkt zum Aufeinandertreffen zwischen Ab- und Aufsteiger. Im Vorfeld der Partie haben wir mit Holger Orlamünde gesprochen.
Im FuPa-Interview äußert sich der Weimarer Cheftrainer zur zurückliegenden Vorbereitung, zur Zielsetzung in der neuen Saison und auch über den kommenden Gegner.
FuPa Thüringen: Hi Holger, am kommenden Wochenende steht das erste Pflichtspiel in der Landesklasse auf dem Plan. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung deiner Mannschaft?
Holger Orlamünde: Grundsätzlich war unsere Vorbereitung sehr zufriedenstellend, was mit einer sehr guten Trainingsbeteiligung und auch den passenden Ergebnissen in den bestrittenen Testspielen zusammenhängt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir dies in die anstehenden Pflichtspiele umgesetzt bekommen. Eine gute Vorbereitung ist eben auch nur der Grundstein und garantiert nicht automatisch für Punkte im Ligaalltag.
FuPa Thüringen: Als Absteiger aus der Thüringenliga gehört deine Mannschaft auf jeden Fall zum engsten Favoritenkreis auf den Titel. Wie lautet deine Zielsetzung?
Holger Orlamünde: Wir wollen erst einmal versuchen einen guten Start hinzubekommen und von Anfang an versuchen oben mitzuspielen. Letztendlich wissen wir aber alle, dass so eine Saison sehr lang ist und auch immer viel passieren kann. Wenn wir dann am Ende der Saison unter den ersten drei Mannschaften ins Ziel einlaufen, wäre ich damit natürlich sehr zufrieden.
FuPa Thüringen: Am Wochenende wartet direkt ein Auswärtsspiel beim Aufsteiger Rudolstadt II. Auf dem Papier sollten die Rollen somit klar verteilt sein. Wie erwartest du den Gegner und was braucht es für drei Punkte?
Holger Orlamünde: Gegen einen Aufsteiger direkt am Anfang der Saison zu spielen, ist natürlich immer nicht ganz leicht. Zum Einen kennt man den Gegner noch nicht so genau und zum Anderen ist die Euphorie dort auch noch sehr groß. Dazu muss man sagen, dass Rudolstadt II die Kreisoberliga mit 74 Punkten und einem sehr überzeugenden Torverhältnis dominiert hat. So eine Mannschaft muss sich dann auch in der Landesklasse erst einmal nicht verstecken. Deswegen erwarte ich einen Gegner auf Augenhöhe. Wenn wir aber mit Überzeugung und Selbstvertrauen auftreten, sollte es für einen gelungenen Saisonstart reichen.