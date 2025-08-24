„So ein Spiel kannst du eigentlich nicht verlieren“ – Maisachs Chancenwucher wird bestraft

Eigentlich war der SC Maisach über weite Strecken in Gilching die spielbestimmende Mannschaft. Das Ergebnis spiegelt das aber nicht wider.

Maisach – „Fußball kann manchmal sehr grausam sein. So ein Spiel kannst du eigentlich nicht verlieren.“ Das sagte Thomas Stehle, Cheftrainer des SC Maisach, nach der 1:3 (0:0)-Niederlage beim TSV Gilching II. Die siegbringenden Treffer für die Gastgeber fielen erst in der Nachspielzeit der Partie. Stehle sah dennoch viel Positives. „Fußballerisch sind wir auf einem guten Weg.“ Einzig die Chancenverwertung muss besser werden. Gegen einen sehr defensiven Gegner waren die Maisacher das dominantere Team. „Wir hatten viele Tormöglichkeiten“, sagte Stehle. Doch im letzten Drittel agierte man zu unsauber.

War die erste Spielhälfte noch ausgeglichen, waren die Maisacher nach Wiederanpfiff das bestimmende Team auf schwer bespielbarem Gilchinger Geläuf. Doch selbst die hochkarätigsten Tormöglichkeiten blieben ungenutzt. Nach 79 Minuten schien der Aufwand dann doch belohnt zu werden. Tobias Deufel schoss den SCM in Führung.

Doch praktisch im Gegenzug gelang Gilching der Ausgleich durch Joshua Nowood (81.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Maisacher personell in Überzahl. Gilchings Marco Arweiler verbüßte nach einem Foul an Tobias Schuster eine zehnminütige Zeitstrafe. In der Schlussphase wurde es dann wild. Nach einem Foul von Vincent Bunzel an Luka Artmann zeigte der Schiri auf den Elferpunkt. Julian Mayr ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss die Gastgeber in Führung (92.). Maisach warf alles nach vorne und fing sich mit dem Schlusspfiff noch das 1:3 durch Luka Artmann ein (96.). (Dirk Schiffner)