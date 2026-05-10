"So ein Spiel kann passieren" - Firrel schlägt Tabellenführer Nordhorn

Christopher Hölscher brachte Vorwärts Nordhorn bereits in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Firrel antwortete schnell und kam nur fünf Minuten später durch Tristian Darsow zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel drehte Firrel die Partie endgültig zu seinen Gunsten. Michael Olbrys erzielte kurz nach Wiederbeginn das 2:1 (49.), ehe Fynn-Jendrik Dierks in der 55. Minute nachlegte und den Vorsprung weiter ausbaute.

Trainer Viktor Maier zeigte sich nach der Partie unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Firrel hat Abstiegskampf abgeliefert und wir haben den Kampf nicht angenommen“, erklärte der Coach nach der Niederlage.

Vorwärts Nordhorn fand anschließend keinen Zugriff mehr auf die Partie. Stattdessen sorgte erneut Tristian Darsow mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 79. Minute für die Entscheidung zum 4:1-Endstand.

Maier verwies nach der Partie auch auf die anstrengenden vergangenen Wochen seiner Mannschaft. „Es waren zuletzt sehr intensive Wochen, wo meine Jungs an ihre Grenzen gestoßen sind“, sagte der Trainer. Einen Vorwurf wollte er seinem Team deshalb nicht machen: „So ein Spiel kann passieren.“

Zwar verlor Vorwärts Nordhorn nun zum ersten Mal seit 14 Partien und konnte die Siegesserie nicht ausbauen, doch da auch Garrel nur 1:1 spielte und Bevern gegen Vechta verlor, hat man nur einen Punkt an Abstand eingebüßt und hält weiterhin die Tabellenspitze.

Für Firrel war der Sieg indes enorm wichtig. Die Grün-Weißen haben nur noch vier Punkte Abstand auf das rettende Ufer und sogar noch eine Partie in der Hinterhand.

Für einen zusätzlichen negativen Abschluss aus Sicht der Gäste sorgte die Schlussphase, als der spielende Co-Trainer Colin Heins in der 90. Minute wegen Tätlichkeit die Rote Karte sah.