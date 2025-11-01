»So ein Spiel habe ich lange nicht erlebt« - Breunig-Debüt endet 2:5

Der Samstag des 17. Spieltages in der Bayernliga Nord: Der bisher überraschende Aufsteiger Stadeln ist zurück in der Spur und hat eine kleine Sieglos-Serie beendet. Das unterlegende Gebenbach hingegen muss unter Trainer Dominic Rühl die erste Niederlage verzeichnen. Zudem gewann Hof auf der Grünen Au gegen Erlangen - und Christian Breunig verlor sein Debüt auf der WFV-Bank deutlich...

Thomas Popp ist hörbar zufrieden. Seine Truppe hat "ein gutes Spiel zweier technisch starker Mannschaften bei schwierigen Bedingungen" gewonnen. Der Sportliche Leiter der Hofer Bayern macht gar keinen Hehl daraus, dass die Schödel-Mannen das Glück auf ihrer Seite hatten. "Vor der Pause hatte jedes Team eine Chancen - wir haben sie gemacht, Erlangen nicht." Insgesamt spricht Popp jedoch doch von einer "super Leistung unserer jungen Truppe" - nicht nur am Samstag, sondern insgesamt in der Hinrunde: "Wenn uns nach den Querelen im Verein und dem Umbruch im Sommer jemand gesagt hätte, dass wir 25 Punkte nach der Vorrunde haben, hätten wir sofort unterschrieben."





Erste Niederlage für Dominic Rühl als Trainer der DJK Gebenbach - und diese Pleite hätte aus seiner Sicht nicht sein müssen. "So ein Spiel habe ich lange nicht erlebt. Ärgerlich und unnötig...", resümiert der 40-Jährige, ehe er erklärt, warum: Die DJK-Offensive zeigte sich nicht gerade von ihrer besten Seite. Selbst glasklarste Chancen konnten die Gäste nicht nutzen. Und auch die Verteidigung erwischte keinen Sahne-Tag. "Das erste Tor fiel nach einem langen Ball und einem individuellen Fehler. Beim zweiten Treffer haben wir uns nach einem langen Ball ungeschickt verhalten, sodass es zum Elfmeter gekommen ist."



