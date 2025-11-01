»So ein Spiel habe ich lange nicht erlebt«

Thomas Popp ist hörbar zufrieden. Seine Truppe hat "ein gutes Spiel zweier technisch starker Mannschaften bei schwierigen Bedingungen" gewonnen. Der Sportliche Leiter der Hofer Bayern macht gar keinen Hehl daraus, dass die Schödel-Mannen das Glück auf ihrer Seite hatten. "Vor der Pause hatte jedes Team eine Chancen - wir haben sie gemacht, Erlangen nicht." Insgesamt spricht Popp jedoch doch von einer "super Leistung unserer jungen Truppe" - nicht nur am Samstag, sondern insgesamt in der Hinrunde: "Wenn uns nach den Querelen im Verein und dem Umbruch im Sommer jemand gesagt hätte, dass wir 25 Punkte nach der Vorrunde haben, hätten wir sofort unterschrieben."