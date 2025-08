Der FV Ravensburg ist mit einem 3:1-Auswärtssieg beim Regionalligaabsteiger 1. Göppinger SV in die neue Saison der Oberliga Baden-Württemberg gestartet. Vor 550 Zuschauern im Stadion an der Hohenstaufenstraße zeigten die Oberschwaben eine geschlossene Mannschaftsleistung und setzten damit gleich zu Beginn ein sportliches Ausrufezeichen. Trainer Rahman Soyudogru lobte im Anschluss: „So ein Sieg wird uns Selbstvertrauen geben für die kommenden Spiele.“

Die Partie nahm früh Fahrt auf. Nicolas Jann brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Filip Milisic (36.) zeigte Ravensburg jedoch eine bemerkenswerte Reaktion. Innerhalb von nur drei Minuten stellte der FV durch Tore der Neuzugänge Yannik Wolff (40.) und Nesreddin Kenniche (43.) auf 3:1.

Auch eine Gelb-Rote Karte gegen Yilmaz Daler (75.) brachte die Ravensburger nicht aus dem Konzept. Im Gegenteil: Die Mannschaft verteidigte kompakt und ließ keine nennenswerte Torchance der Gastgeber mehr zu. „In der Oberliga ist es wichtig, dass man in der Defensive gut organisiert ist. Aber ich muss auch ein riesengroßes Kompliment an die Jungs aussprechen. Mit einem Mann weniger hat jeder alles gegeben und bis zum Schluss nichts anbrennen lassen.“

In der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich der Ravensburger Cheftrainer wíe folgt: „Wir haben einen tollen Fight abgeliefert. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Unglaublich, was wir insbesondere in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. In der ersten Halbzeit gehen wir in Führung und können sogar noch ein, zwei mehr setzen. Im Großen und Ganzen haben wir heute verdient gewonnen.“

Die Jungs waren alle heiß



Soyudogru hatte nur einen Kritikpunkt zum Spiel: „Wir hätten in der 2. Halbzeit 2-3 Konter besser ausspielen müssen.“

Zur Ansprache vor dem Spiel sagte er folgendes: „Ich musste nicht viel mitgeben, die Jungs waren alle heiß und wollten das Spiel unbedingt gewinnen“. Der Auftritt in Göppingen hat gezeigt: Der FV Ravensburg ist gewillt, in dieser Saison frühzeitig sportliche Stabilität zu entwickeln.