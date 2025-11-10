"So ein nervöser Zipfel": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Zum Glück habe ich eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung, danke an dieser Stelle an meine dafür zuständigen Leute. Jede Woche so ein nervöser Zipfel mit Puls jenseits der Hessigheimer Felsengärten. Auf Dauer nicht gesund.

---

In der 67. Minute beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. TSV Hüttlingen – Endstand: 2:2 (So., 09.11.2025, 14:30 Uhr)

Hüttlingen wechselt dreifach aus, das muss ich nachtragen, bin nicht mehr der Jüngste, um mir das zu merken.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

---

In der 18. Minute beim Spiel FV Rot-Weiß Weiler vs. SV Reinstetten – Endstand: 1:1 (Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr)

Schönherr verteil Geschenke an Reinstetten. Der Abschluss deutlich drüber. Elias Günther ist schon auf Ballsuche. Könnte etwas dauern

Liveticker von Christian Meissle

________________

_________________