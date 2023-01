"So ein Klasse-Turnier hat eine große Kulisse verdient" Pape-Cup +++ Die Vorbereitungen für die 20. Auflage sind auf der Zielgeraden

Für Lutz Pape hat das Weihnachtsfest 2022 keine gute Überraschung bereitgehalten. „Ich lag nach den Feiertagen mit einer schweren Bronchitis flach“, erzählt der Organisator des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers. Der 20. Auflage des hochklassigen Hallencups für U-15-Mannschaften steht am 14. und 15. Januar dennoch nichts im Wege: „Toi, toi, toi – in der Organisation lief bisher alles nach Plan“, berichtet Pape glücklich.

In der Organisation geht's noch um Feinheiten

Gut eine Woche vor der Auftaktveranstaltung, die am kommenden Freitagabend traditionell beim Bowling stattfindet, ist die Mehrheit der Vorbereitungen bereits abgeschlossen. „Jetzt geht es in der Organisation nur noch um die Feinheiten“, erklärt Pape. Der Spielplan ist aufgesetzt, die Unterbringung der Mannschaften geregelt, ebenso die Anreise für die ausländischen Teams und deren Verpflegung. „Weil Tottenham und Liverpool am Freitag erst spät in Berlin landen, werden wir ihnen Essenspakete für die Fahrt nach Magdeburg mitgeben“, erzählt Pape.

Und auch in puncto Sonderwünsche ist das vielköpfige Organisationsteam bemüht. So hatte sich etwa der FC Arsenal erkundigt, ob am Freitag ein Abschlusstraining in der Getec-Arena möglich sein würde. „Das bekommen wir hin“, sagt Pape, der hofft, dass bis dahin die Aufbauarbeiten, die am Freitagmorgen beginnen, vollständig abgeschlossen sein werden. Ansonsten sind es nur noch kleinere Anfragen, um die sich der 76-Jährige dieser Tage kümmert. „Mannschaftsverantwortliche rufen zum Beispiel an und erkundigen sich nach der Größe der Spielbälle und des Feldes“, erklärt Pape.

1750 Karten sind bereits verkauft

Was also bleibt in der verbleibenden Woche zu tun? „In erster Linie geht es darum, den Pape-Cup zu bewerben“, antwortet der Organisator. Diverse Plakate hängen bereits in der Stadt. „So ein Klasse-Turnier mit einem so namhaften Teilnehmerfeld hat eine große Kulisse verdient“, betont Pape. 1750 Karten wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt. Aber: „Da geht noch mehr“, ist sich Pape sicher. Immerhin hat in den vergangenen Jahren nicht zuletzt die große Kulisse dem Pape-Cup ein besonderes Flair verliehen. Und das möchte Lutz Pape – dann hoffentlich wieder bei bester Gesundheit – auch am kommenden Wochenende spüren.