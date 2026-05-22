So ein Finale ist etwas sehr Besonderes von Olaf Wegerich · Heute, 20:52 Uhr · 0 Leser

Fabian Landvoigt hier im Duell gegen Kilia Kiel packt sicher zu. – Foto: Olaf Wegerich

Nur noch drei Tage, dann steigt am Samstag um 11.30 Uhr zum bundesweiten Finaltag der Amateure auch das SHFV-LOTTO-Pokalfinale zwischen dem gastgebenden SV Todesfelde und dem Regionalligisten Phönix Lübeck im Joda-Sportpark. Dabei treffen die Finalgegner von vor zwei Jahren erneut aufeinander und die Gastgeber träumen nach 2021 vom zweiten Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals.

Dazu unterhielt sich Olaf Wegerich mit Todesfeldes Torhüter Fabian Landvoigt. Der 32-jährige gebürtige Lübecker ist ein Musterbeispiel für Vereinstreue und kickt bereits seit dem 1. August 2016 für den neuen Landesmeister.

Am Samstag gibt es im Pokalfinale mit dem Spiel gegen Phönix Lübeck die Neuauflage der Endspielbegegnung von vor zwei Jahren. Bei euch sind mit Christian Rave, Max Musci, Marco Drawz, Morten Liebert, Mats Klüver und dir noch sechs Spieler von damals dabei – dazu kommt noch Niklas Stehnk, der aktuell verletzt ist. Phönix Lübeck hat dagegen bis auf Julius Kliti, der damals noch für euch gespielt hat und sogar den Führungstreffer erzielte, eine nahezu komplett andere Mannschaft. Wie bereitest du dich persönlich und ihr euch als Mannschaft auf ein so wichtiges Spiel vor und was bedeutet es dir, nach 2021, als ihr schon einmal den Titel gewonnen habt, noch einmal die Chance zu haben, in den DFB-Pokal einzuziehen?

Man merkt, dass diese Woche anders ist als andere. Eine gewisse Vorfreude und Anspannung sind früher da als sonst. Persönlich bereite ich mich erstmal nicht anders vor. Man versucht im Laufe der Woche Dinge im Kopf durchzugehen, die auf einen zukommen können. Und wir als Mannschaft werden uns natürlich bestmöglich im Laufe der Woche auf den Gegner einstellen.

So ein Finale ist etwas sehr Besonderes. So etwas kommt nicht oft vor, daher sollte man es genießen und dankbar sein. Bereitet ihr euch auch gezielt auf ein mögliches Elfmeterschießen vor?

Auf ein mögliches Elfmeterschießen werden wir uns sicherlich ein paar Gedanken machen.

Fabian Landvoigt und der SV Todesfelde blieben in den letzten 8 Ligaspielen ohne Gegentor. – Foto: Olaf Wegerich