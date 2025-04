Rund um den Schlusspfiff war es zu unschönen Szenen inklusive Rudelbildung gekommen. Tim Schaarschmidt von den Gästen sah Gelb-Rot, Felix Knoblich (Stendal), Carlo Purrucker, Ben Necke (beide Weißenfels) und René Möbius aus dem SSC-Trainerteam jeweils glatt Rot.

"Mich ärgert die letzte Szene, in der ich zwei Spieler verliere, Weißenfels natürlich auch", sagte Stendals Trainer Jörn Schulz nach der Partie. "Da schaden wir uns gegenseitig. Ich war zu weit weg und kann die Situation nicht beurteilen, aber so ein Ende hat ein Spiel in diesem Rahmen nicht verdient."

SSC-Trainer Rüdiger Hoppe bestätigte die Aussagen seines Kollegen. "Jörn hat vollkommen recht", sagte der 55-Jährige: "Die letzten Minuten hat dieses Spiel nicht verdient. So etwas gehört sich nicht. Es ist Sport und das gehört sich nicht auf dem Sportplatz. Egal welche Mannschaft es ist, welcher Spieler es ist. Das werde ich nicht akzeptieren."

Lok Stendal kann mit 0:0 "wahrscheinlich besser leben"

Aus sportlicher Perspektive, die nach dem Schlusspfiff etwas in den Hintergrund geraten war, konnten beide Seiten mit dem Renis leben. Die besseren Chancen allerdings hatten die Hausherren. "In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Duell", sagte Hoppe, der nach dem Seitenwechsel allerdings "zwei hunderprozentige Möglichkeiten" seines Teams gesehen hatte.

Felix Schneider und Elias Rosner hatten jeweils das 1:0 auf dem Fuß. "Hätten wir da die Führung erzielt, wären wir aus meiner Sicht wahrscheinlich auch als Sieger vom Platz gegangen, was unterm Strich auch verdient gewesen wäre", erklärte Hoppe. "Am Ende können wir mit dem 0:0 wahrscheinlich besser leben", resümierte Lok-Coach Schulz. "Wir wollten kein Gegentor bekommen. Nach vorne ging nicht viel. Wir hatten ein, zwei gute Standards."

1. FC Bitterfeld-Wolfen übernimmt den zweiten Tabellenplatz

Der Spannung im Titelrennen tat jenes Remis jedenfalls gut. Der 1. FC Lok Stendal bleibt mit 55 Punkten an der Tabellenspitze, dahinter folgen nun der 1. FC Bitterfeld-Wolfen (53 Punkte) nach dem 3:1-Erfolg über den SSV Gardelegen und der SSC Weißenfels einen Zähler dahinter auf Rang drei. Allerdings hat BiWo auch schon eine Partie mehr als die Kontrahenten im Meisterkampf absolviert.

