"So ein Derbysieg gibt uns mit Sicherheit mehr Selbstbewusstsein"

Der SV Winterstettenstadt hat früh in der Saison ein deutliches sportliches Signal gesetzt. Der Verein aus der Kreisliga B4 Oberschwaben gewann in der zweiten Runde des Bezirkspokals das Derby gegen die SG Muttensweiler/Hochdorf aus der Bezirksliga Oberschwaben mit 2:1 und steht damit in der dritten Runde. Diese wird am heute am 17. August ausgelost. Vor 599 Zuschauern leitete Schiedsrichter Dennis Wahl die Partie, in der Winterstettenstadt durch Felix Bonelli in der 16. Minute und Lukas Baur in der 39. Minute auf 2:0 stellte. Paul Britsch erzielte in der 90. Minute nur noch den Anschlusstreffer für die Gäste.
Gerade in einem Derby gegen einen Bezirksligisten braucht ein Außenseiter nicht nur Einsatz, sondern auch Ordnung. Hepp sah genau darin den Schlüssel zum Weiterkommen. „Weil wir defensiv sehr gut gestanden sind, und die zweiten Bälle erobert haben. So konnten wir immer wieder gefährliche Konter setzen. Zudem sind wir als Einheit aufgetreten sind und jeder für den anderen da war.“
Bonelli und Baur treffen
Dass Neuzugang Felix Bonelli früh per Kopf nach einer Flanke von Lukas Baur traf und Baur selbst noch vor der Pause nach einem Solo überlegt mit einem Schuss ins lange Eck erhöhte, gab dem SVW eine Ausgangslage, die gegen einen Bezirksligisten wertvoll war. Der späte Gegentreffer durch Britsch änderte nichts mehr am Weiterkommen. Der Abend passte auch zum Rahmen: An diesem Wochenende fand der Winterstetter Markt statt, so konnte die Mannschaft den Pokalerfolg anschließend gemeinsam ausklingen lassen.
Zufriedenheit mit der Vorbereitung
Für Hepp, der seit dieser Saison neuer Trainer beim SV Winterstettenstadt ist, fügt sich der Erfolg in eine Vorbereitung ein, die er insgesamt positiv beurteilt. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, die Jungs haben Ordentlich mitgezogen. Auch die Trainingsbeteiligung war sehr gut.“
Mehr Selbstvertrauen vor dem Ligastart
Dieses Vertrauen dürfte durch den Derbysieg gewachsen sein. Am Sonntag, 30. August, beginnt für den SV Winterstettenstadt die neue Runde in der Kreisliga B4 Oberschwaben mit dem Spiel gegen den FC Wacker Biberach II. Hepp sieht den Pokalerfolg als Hilfe: „So ein Derbysieg gibt uns mit Sicherheit mehr Selbstbewusstsein, wobei wir wissen was auf uns in dieser Saison zu kommt.“
Neue Qualität im Kader
Der Kader wurde vor der Saison gezielt verstärkt. Mit Felix Bonelli und Samuel Zinser kamen zwei Spieler vom FV Bad Schussenried, Johannes Ruß kehrte zurück. Bonelli machte seine Bedeutung mit dem Treffer zum 1:0 im Pokalspiel sofort sichtbar. Hepp stimmte zu das die Neuzugänge den SVW nochmal auf ein anderes Level heben. „Die drei bringen schon Qualität mit. Aber auch Mustafa Hayat hat sich zu einer echten Verstärkung entwickelt.“
Aufstiegskandidat mit Maß
Der SV Winterstettenstadt wird nach dem Abstieg in die Kreisliga B sicherlich als Aufstiegskandidat wahrgenommen. Hepp nimmt diese Einordnung an, ohne daraus eine Pflichtformel zu machen. „Wir wollen Oben mitspielen und das bestmögliche Ergebnis erzielen, dass uns viele als Aufstiegskandidat sehen ist als Absteiger glaube ich ganz normal.“