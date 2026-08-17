"So ein Derbysieg gibt uns mit Sicherheit mehr Selbstbewusstsein" Der B-Ligist SV Winterstettenstadt schlägt im Bezirkspokal den Bezirksligisten SG Muttensweiler/Hochdorf und zieht in die dritte Runde ein. von Matthias Kloos · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Dennis Hepp – Foto: SVW/ Matthias Kloos

Der SV Winterstettenstadt hat früh in der Saison ein deutliches sportliches Signal gesetzt. Der Verein aus der Kreisliga B4 Oberschwaben gewann in der zweiten Runde des Bezirkspokals das Derby gegen die SG Muttensweiler/Hochdorf aus der Bezirksliga Oberschwaben mit 2:1 und steht damit in der dritten Runde. Diese wird am heute am 17. August ausgelost. Vor 599 Zuschauern leitete Schiedsrichter Dennis Wahl die Partie, in der Winterstettenstadt durch Felix Bonelli in der 16. Minute und Lukas Baur in der 39. Minute auf 2:0 stellte. Paul Britsch erzielte in der 90. Minute nur noch den Anschlusstreffer für die Gäste.

Gestern, 15:00 Uhr SV Winterstettenstadt Winterstett. SG Muttensweiler/ Hochdorf SG Muttensweiler/ Hochdorf 2 1 Abpfiff



Für den SVW war es mehr als ein gewöhnlicher Pokalsieg. Der Kreisliga-A-Absteiger setzte sich gegen einen höherklassigen Gegner durch, blieb über weite Strecken stabil und brachte den Vorsprung über die Zeit. Trainer Dennis Hepp wertete den Auftritt entsprechend positiv. „Auf die Jungs bin ich natürlich sehr stolz, weil sie alles gegeben und auch unseren Matchplan bis zum Schluss diszipliniert durchgezogen haben.“ Gerade in einem Derby gegen einen Bezirksligisten braucht ein Außenseiter nicht nur Einsatz, sondern auch Ordnung. Hepp sah genau darin den Schlüssel zum Weiterkommen. „Weil wir defensiv sehr gut gestanden sind, und die zweiten Bälle erobert haben. So konnten wir immer wieder gefährliche Konter setzen. Zudem sind wir als Einheit aufgetreten sind und jeder für den anderen da war.“

Bonelli und Baur treffen Dass Neuzugang Felix Bonelli früh per Kopf nach einer Flanke von Lukas Baur traf und Baur selbst noch vor der Pause nach einem Solo überlegt mit einem Schuss ins lange Eck erhöhte, gab dem SVW eine Ausgangslage, die gegen einen Bezirksligisten wertvoll war. Der späte Gegentreffer durch Britsch änderte nichts mehr am Weiterkommen. Der Abend passte auch zum Rahmen: An diesem Wochenende fand der Winterstetter Markt statt, so konnte die Mannschaft den Pokalerfolg anschließend gemeinsam ausklingen lassen.





– Foto: Matthias Kloos