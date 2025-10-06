„So ein Auswärtssieg schmeckt natürlich“, Ilsetal siegt 4:2 bei Salder

„Dieser Sieg war sehr wichtig für uns“, sagte Kötüz nach dem Spiel erleichtert. „Zumal ich im Vorfeld schon gesagt hatte, dass wir wirklich sehr viele Ausfälle haben in letzter Zeit – und so ein Auswärtssieg schmeckt natürlich auch dann besser.“

Ilsetal begann mutig und ging bereits in der 18. Minute durch Colin Dellert in Führung. Doch die Gastgeber schlugen schnell zurück: Marco Schanowski (20.) und Joshua-Tjorven Roth (33.) drehten das Spiel zugunsten des VfL. „Wir haben da überhebliche Fehler gemacht, waren zu passiv in den Zweikämpfen, das darf uns so nicht passieren“, erklärte Kötüz selbstkritisch.

Wichtig für den weiteren Verlauf war der Ausgleich kurz vor der Pause. Felix Wilkens traf zum 2:2 und stellte die Partie wieder offen. „Der Knackpunkt war natürlich, dass wir vor der Halbzeit noch den Ausgleichstreffer erzielen“, so Kötüz.

Nach Wiederanpfiff zeigte Ilsetal seine vielleicht beste Phase der bisherigen Saison. Nur Sekunden nach dem Anstoß erzielte Niklas Fritz per Distanzschuss das 3:2 – ein Treffer, den Kötüz als „Traumtor aus 25, 30 Metern“ beschrieb. „Niklas hat den Torwart gut gelupft“, lobte der Coach.

Salder erhöhte in der Folge den Druck, doch die Gäste blieben konzentriert. Nach einem Freistoß in der 69. Minute sorgte Jasper Seifried mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. „Danach hat man deutlich gespürt, dass Salder Druck ausübt“, sagte Kötüz, „aber wir haben das zum Schluss sehr gut verteidigt.“

Mit dem verdienten Sieg verlässt Ilsetal zumindest vorübergehend die Abstiegsränge und schöpft neuen Mut. „Summa summarum kann ich sagen, dass es ein verdienter Sieg für uns ist, der auch sehr gut tut für das Selbstvertrauen der Jungs“, fasste Kötüz zusammen.