"So ein Auftritt darf einer ersten Herren nicht passieren"

Der FC Gessel-Leerssen hat am elften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover den Tiefpunkt seiner bisherigen Saison erlebt. Beim ebenfalls aufgestiegenen SV Germania Helstorf kassierte die Mannschaft von Trainer Maik Hüneke eine herbe 1:8-Niederlage – und das auch in dieser Höhe völlig verdient.
Schon nach fünf Minuten eröffnete Mika Pich den Torreigen für die Gastgeber. Innerhalb der ersten halben Stunde schraubten Justin Wiechens (9.), Nico Kiedrowski (15.) und erneut Pich (29.) das Ergebnis auf 4:0. Auch nach der Pause änderte sich nichts am einseitigen Verlauf: Elias Koch (53.), Kiedrowski (69., 84.) und erneut Koch (70.) trafen weiter nach Belieben. Lediglich Nicola Giovanni Nolte konnte in der 67. Minute den Ehrentreffer für Gessel-Leerssen markieren.
Trainer Maik Hüneke fand nach dem Spiel deutliche Worte. „Es war eine komplette Nullleistung“, schimpfte der Coach. „In so einem wichtigen Spiel so aufzutreten, ist eine Frechheit.“ Besonders die Einstellung einiger Spieler stellte er offen infrage: „Wer am Vorabend auf Konzerten war und am nächsten Tag so spielt, der muss sich fragen lassen, ob er verstanden hat, worum es hier geht.“
Helstorf habe das Spiel „komplett dominiert“, so Hüneke weiter. „Wir waren in allen Belangen unterlegen – Zweikämpfe, Laufbereitschaft, Spiel mit Ball. Das war Angstfußball.“ Der Trainer kündigte an, personelle und strukturelle Konsequenzen zu ziehen: „Ich werde mir bis Dienstag Gedanken machen. So kann es nicht weitergehen. Da müssen jetzt Gespräche geführt werden – und es wird einen Prüfstand geben.“
Mit nur einem Punkt aus zehn Spielen bleibt der FC Gessel-Leerssen Tabellenfünfzehnter. Der Rückstand auf das rettende Ufer wächst weiter, und nach der schwächsten Saisonleistung scheint auch intern die Geduld aufgebraucht. „Das war keine Bezirksliga-Leistung. Unsere zweite Herren aus der Dritten hätte das nicht schlechter gemacht“, urteilte Hüneke bitter.
Der Druck auf die Mannschaft steigt – und auch auf den Trainer selbst. Am kommenden Wochenende empfängt der FC den TV Stuhr, den bislang punktlosen Tabellenletzten. Es ist das Duell der beiden Schlusslichter – und für Gessel-Leerssen womöglich schon ein Schicksalsspiel.
SV Germania Helstorf 1923 – FC Gessel-Leerssen 8:1
Schiedsrichter: Marlon Torben Ulbrich
Tore: 1:0 Mika Pich (5.), 2:0 Justin Wiechens (9.), 3:0 Nico Kiedrowski (15.), 4:0 Mika Pich (29.), 5:0 Elias Koch (53.), 5:1 Nicola Giovanni Nolte (67.), 6:1 Nico Kiedrowski (69.), 7:1 Elias Koch (70.), 8:1 Nico Kiedrowski (84.)