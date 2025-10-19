– Foto: Timo Babic

"So ein Auftritt darf einer ersten Herren nicht passieren" Aufsteiger Gessel-Leerssen geht mit 1:8 unter – Hüneke kündigt Konsequenzen an

Der FC Gessel-Leerssen hat am elften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover den Tiefpunkt seiner bisherigen Saison erlebt. Beim ebenfalls aufgestiegenen SV Germania Helstorf kassierte die Mannschaft von Trainer Maik Hüneke eine herbe 1:8-Niederlage – und das auch in dieser Höhe völlig verdient.

Schon nach fünf Minuten eröffnete Mika Pich den Torreigen für die Gastgeber. Innerhalb der ersten halben Stunde schraubten Justin Wiechens (9.), Nico Kiedrowski (15.) und erneut Pich (29.) das Ergebnis auf 4:0. Auch nach der Pause änderte sich nichts am einseitigen Verlauf: Elias Koch (53.), Kiedrowski (69., 84.) und erneut Koch (70.) trafen weiter nach Belieben. Lediglich Nicola Giovanni Nolte konnte in der 67. Minute den Ehrentreffer für Gessel-Leerssen markieren. Gestern, 16:00 Uhr SV Germania Helstorf 1923 Germ. Helsto FC Gessel-Leerssen Gessel-L 8 1 Abpfiff

Trainer Maik Hüneke fand nach dem Spiel deutliche Worte. „Es war eine komplette Nullleistung“, schimpfte der Coach. „In so einem wichtigen Spiel so aufzutreten, ist eine Frechheit.“ Besonders die Einstellung einiger Spieler stellte er offen infrage: „Wer am Vorabend auf Konzerten war und am nächsten Tag so spielt, der muss sich fragen lassen, ob er verstanden hat, worum es hier geht.“ Helstorf habe das Spiel „komplett dominiert“, so Hüneke weiter. „Wir waren in allen Belangen unterlegen – Zweikämpfe, Laufbereitschaft, Spiel mit Ball. Das war Angstfußball.“ Der Trainer kündigte an, personelle und strukturelle Konsequenzen zu ziehen: „Ich werde mir bis Dienstag Gedanken machen. So kann es nicht weitergehen. Da müssen jetzt Gespräche geführt werden – und es wird einen Prüfstand geben.“