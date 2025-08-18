„So ein 7:0 tut gut“: SE Freising zerlegt Ober-/Unterhaunstadt - Steindorf mit lupenreinem Hattrick

Es gibt Spiele, die können für einen ambitionierten Club zur Stolperfalle werden. Die Fußballer des SE Freising lösten ihre Aufgabe am Sonntagabend beim Aufsteiger TSV Ober-/Unterhaunstadt jedoch souverän und gewannen – dank einer bockstarken zweiten Hälfte – haushoch mit 7:0 (1:0). Damit schließen die Lerchenfelder zu den vorderen Bezirksliga-Plätzen auf.

Freising - „Wir wollen den Sieg nicht zu hoch hängen“, trat Trainer Alex Schmidbauer hinterher auf die Euphoriebremse. „Aber natürlich tut so ein 7:0 gut.“ Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Die Hausherren waren nicht ansatzweise konkurrenzfähig und luden die Gäste aus Freising regelrecht zum Toreschießen ein. Und: Mit Durchgang eins konnten die Eintracht-Kicker überhaupt nicht zufrieden sein. Sowohl mit als auch gegen den Ball agierte der SEF schlecht – entsprechend laut fiel dann auch die Halbzeitansprache aus. Dennoch waren die Lerchenfelder früh mit 1:0 in Führung gegangen: Nach einer Flanke nickte Christian Schmuckermeier den Ball aufs Tor, und Keeper Ali Cakmakci flutschte das Leder durch die Finger (11.).

Nach dem Seitentausch wurden die Freisinger besser und gestalteten das Ergebnis deutlich. Der Mann des Tages dabei: Joshua Steindorf. Nach einem TSV-Fehler im Aufbau steckte Schmuckermeier klasse durch zu seinem Sturmpartner, der mühelos zum 2:0 traf (51.). Nur zwei Minuten später erzielte Steindorf das 3:0 (53.). Und vor dem 4:0 wurde Freisings Neuzugang im Strafraum gefoult, den fälligen Penalty versenkte Steindorf gleich selbst (62.).