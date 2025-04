"So dürfen wir uns nicht präsentieren": Letzte Chance für Bruckmühl

Der SV Bruckmühl hat das Nachholspiel gegen den FC Unterföhring mit 1:3 verloren. Am 29. Spieltag der Landesliga Südost geht es mit dem Kellerduell gegen den TSV Eintracht Karlsfeld weiter. Anstoß im Mangfallstadion ist am Samstag um 14:00 Uhr.

Bruckmühl – Für den SV Bruckmühl geht es in der entscheidenden Saisonphase in der Landesliga Südost Schlag auf Schlag. Drei Spiele in acht Tagen heißt es für die Mannschaft von Trainer Mike Probst derzeit. Nur wenige Tage nach der 0:1-Pleite im Kellerduell beim SB Chiemgau Traunstein stand die Nachholpartie beim FC Unterföhring an. Dort musste sich der Tabellenletzte trotz einer weiteren soliden Leistung schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben.