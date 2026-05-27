"So dürfen wir auch nicht in die Begegnung gehen" Im letzten Saisonspiel der Oberliga will der 1. FC Normannia Gmünd gegen den FV Ravensburg den Klassenerhalt perfekt machen. von fcn · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pierre Schmidt

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd immer noch nicht den Klassenerhalt dingfest gemacht. Das 3:0 beim Absteiger Denzlingen aber war durchaus der erste richtige Schritt dorthin. Das Ziel soll nun am kommenden Samstag festgemacht werden. Um 15.30 Uhr empfängt man den Tabellenvierten FV Ravensburg.



Die Hürde an diesem letzten Spieltag hängt doch recht hoch. „Ravensburg spielt eine herausragende Saison, hat ein gutes Teamgefüge beisammen und in den vergangenen Wochen so gut wie jede Partie für sich entschieden. Vor allem in der Defensive müssen wir viel Konsequenz an den Tag legen“, blickt FCN-Trainer Zlatko Blaskic auf das Wochenende. Es wird sein letztes Spiel als Normannia-Trainer sein. Nach sechseinhalb Jahren trennen sich die Wege des Kroaten und der Normannia und natürlich ist es Blaskic´ größter Wunsch, mit dem Klassenerhalt abzutreten. Damit würden die Normannen das dritte Jahr nacheinander die Oberliga halten.