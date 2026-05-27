In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd immer noch nicht den Klassenerhalt dingfest gemacht. Das 3:0 beim Absteiger Denzlingen aber war durchaus der erste richtige Schritt dorthin. Das Ziel soll nun am kommenden Samstag festgemacht werden. Um 15.30 Uhr empfängt man den Tabellenvierten FV Ravensburg.
Die Hürde an diesem letzten Spieltag hängt doch recht hoch. „Ravensburg spielt eine herausragende Saison, hat ein gutes Teamgefüge beisammen und in den vergangenen Wochen so gut wie jede Partie für sich entschieden. Vor allem in der Defensive müssen wir viel Konsequenz an den Tag legen“, blickt FCN-Trainer Zlatko Blaskic auf das Wochenende.
Es wird sein letztes Spiel als Normannia-Trainer sein. Nach sechseinhalb Jahren trennen sich die Wege des Kroaten und der Normannia und natürlich ist es Blaskic´ größter Wunsch, mit dem Klassenerhalt abzutreten. Damit würden die Normannen das dritte Jahr nacheinander die Oberliga halten.
„Auf einen Punkt, der zum Klassenerhalt reichen würde, werden wir nicht spielen und so dürfen wir auch nicht in die Begegnung gehen“, warnt Blaskic bereits. Man wolle versuchen, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen. „Wir sollten, wie in den vergangenen Wochen auch schon, mutig nach vorne spielen“, so Blaskic weiter.
Sowohl gegen Backnang als auch gegen Denzlingen habe man sich unzählige Chancen herausgespielt, das wünsche sich Normannias Trainer nun auch gegen Ravensburg, wenngleich seiner Mannschaft am Samstag natürlich ein ganz anderes Kaliber gegenübersteht. „Ich wünsche mir nur mehr Effizienz“, sagt Blaskic. Bis auf Niklas Hofmeister (Kreuzbandriss) hat Blaskic in seinem Abschiedsspiel alle Spieler an Bord.