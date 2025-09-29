So denken die Fans über das Pokalspiel KFC Uerdingen - MSV Duisburg

Und genau dieses nicht stattgefundene Spiel in Duisburg beschäftigt die Fans immer noch, wie die Reaktionen auf die Auslosung zeigen. In den sozialen Medien haben einige Fans des MSV sowohl die Beiträge ihres Vereins als auch die des KFC Uerdingen mit zahlreichen Kommentaren geflutet. Während sich viele Fans über das Los und auf ein attraktives und gut besuchtes Spiel freuen, sitzt bei anderen der Stachel ob der Uerdinger Insolvenz anscheinend noch tief. So schreiben manche User, dass dem MSV durch die Misswirtschaft des KFC Uerdingen einige Hunderttausend Euro durch die Lappen gegangen seien. Denn in Duisburg war alles für eine große Party vorbereitet. Letztes Heimspiel, bereits in die dritte Liga aufgestiegen, dementsprechend voll wäre das Stadion geworden. „Normalerweise solltet ihr auf euer Heimspiel und die Einnahmen verzichten“, schrieb ein User unter dem Beitrag des KFC mit Verweis auf das ausgefallene Spiel. Ein anderer schreibt, dass der KFC dem MSV wegen des Spiels, zu dem man nicht mehr angetreten sei, gar 700.000 Euro schulde.