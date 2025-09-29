 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
2024 gab es das bis dato letzte Duell beider Klubs.
2024 gab es das bis dato letzte Duell beider Klubs. – Foto: Ralph Görtz

So denken die Fans über das Pokalspiel KFC Uerdingen - MSV Duisburg

KFC Uerdingen empfängt im Niederrheinpokal den MSV Duisburg: Die beiden Traditionsvereine trennen nur wenige Kilometer, doch oft haben sie noch nicht gegeneinander gespielt. Für manche Fans ist es ein Traumlos, andere haben noch eine Rechnung offen.

KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg. Es ist eine klangvolle Partie, die für die dritte Runde des Verbandspokals am Niederrhein ausgelost wurde. Eine Partie zweier Traditionsvereine, deren Heimspielstätten nicht einmal 15 Kilometer voneinander entfernt liegen. Eine Partie, von der man glauben könnte, sie sei in der Vergangenheit bereits unzählige Male ausgetragen worden.

Doch ein Blick in die Geschichtsbücher mag überraschen. So haben es der KFC Uerdingen und der MSV Duisburg doch zumeist geschafft, in verschiedenen Ligen an den Start zu gehen. Insofern weist die Statistik zwischen diesen beiden Vereinen erst 18 Pflichtspiele auf. Zehn Siege fuhr der MSV ein, vier der KFC, zudem teilte man vier Mal die Punkte. Acht Duelle gab es in der höchsten deutschen Spielklasse, der Bundesliga. Diese datieren aus den Spielzeiten 1975/1976, 1979/1980, 1980/1981 und 1994/1995. Eine Saison in den 1980er-Jahren spielten die beiden Klubs auch in der Zweiten Bundesliga gegeneinander, zudem gab es ein Aufeinandertreffen im DFB-Pokal 1991.

Annullierte Spiele erhitzen die Gemüter

Weitaus jünger und präsenter in der Erinnerung der Fans sind die Aufeinandertreffen in der dritten Liga in den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021. 2016, 2021 und 2023 trafen sich die beiden Klubs bereits im Verbandspokal, nun wird bald also ein viertes Duell in diesem Wettbewerb folgen.

Und was ist mit der Regionalliga West? Dort sind der KFC und der MSV doch sicher auch mal aufeinandergetroffen? Jein, muss man darauf antworten. In der Tat gingen die beiden Kontrahenten in der vergangenen Saison in der viertklassigen Regionalliga an den Start. Zwar ist das Hinspiel in der Grotenburg, das der MSV mit 2:1 gewonnen hatte, ausgetragen worden, doch ist es nach dem Rückzug des KFC Uerdingen auch annulliert worden – und zählt somit nicht in die offizielle Pflichtspielstatistik der beiden Teams. Das Rückspiel beim MSV am vorletzten Spieltag hat dann schon nicht mehr stattgefunden.

Und genau dieses nicht stattgefundene Spiel in Duisburg beschäftigt die Fans immer noch, wie die Reaktionen auf die Auslosung zeigen. In den sozialen Medien haben einige Fans des MSV sowohl die Beiträge ihres Vereins als auch die des KFC Uerdingen mit zahlreichen Kommentaren geflutet. Während sich viele Fans über das Los und auf ein attraktives und gut besuchtes Spiel freuen, sitzt bei anderen der Stachel ob der Uerdinger Insolvenz anscheinend noch tief. So schreiben manche User, dass dem MSV durch die Misswirtschaft des KFC Uerdingen einige Hunderttausend Euro durch die Lappen gegangen seien. Denn in Duisburg war alles für eine große Party vorbereitet. Letztes Heimspiel, bereits in die dritte Liga aufgestiegen, dementsprechend voll wäre das Stadion geworden. „Normalerweise solltet ihr auf euer Heimspiel und die Einnahmen verzichten“, schrieb ein User unter dem Beitrag des KFC mit Verweis auf das ausgefallene Spiel. Ein anderer schreibt, dass der KFC dem MSV wegen des Spiels, zu dem man nicht mehr angetreten sei, gar 700.000 Euro schulde.

Duisburger wollen die Grotenburg einnehmen

Andere Fans des MSV freuen sich über das Los, reden von einem „Heimspiel in Krefeld“. Manchen gehen die Anfeindungen auch zu weit. „Bitte nicht vergessen, dass der KFC nach dem Zwangsabstieg unseres MSV mitgeholfen hat, den drohenden Absturz der Zebras in die Kreisliga C zu verhindern“, schreibt ein MSV-Fan. Die Fans des KFC könnten für die finanziellen Eskapaden schließlich nichts.

Diese kleinen Ausschnitte zeigen, wie sehr das Spiel die Fanlager beider Teams elektrisiert. Die Klubs wollen in den kommenden Tagen die Details zum Spieltermin und zu den Ticketkontingenten verkünden. Der Rahmenspielplan sieht vor, dass das Spiel am 14. oder 15. Oktober ausgetragen wird. Der KFC spielt das Wochenende zuvor bei Adler Union Frintrop, am Wochenende darauf wartet das Heimspiel gegen Monheim. Der MSV Duisburg muss am Wochenende vor dem Spiel nicht ran, da die dritte Liga ebenfalls eine Länderspielpause einlegt.

