So blicken die Trainer der Düsseldorfer Bezirksligisten auf die Saison

Wer hat sich im Sommer am besten verstärkt? Wer steigt auf? Und wer hält sich mit großen Ansagen lieber zurück? Kurz vor dem Saisonstart geben die Trainer der Düsseldorfer Bezirksligisten ihre Einschätzungen ab – und verraten dabei auch einiges über die eigene Erwartungshaltung.
Bei der Einordnung der Transferaktivitäten in der Sommerpause fielen die Antworten unterschiedlich aus. Während Sascha Walbröhl beim DSC seine Wunsch-Zugänge bekam, zeigte sich Jörn Heimann auf Seiten von Sparta Bilk „größtenteils zufrieden“. Dabei bekam der Coach mit Toni Munoz, Jannik Weber, Zissis Alexandris, Björn Nowicki und Youssef El Boudihi unter anderem fünf Hochkaräter. Ob es der geplatzte Wechsel von Aleksandar Pranjes (geht zu Türkiyemspor Mönchengladbach) ist, der zum großen Glück fehlte, ist nicht übermittelt. Vielsagend äußerte sich auch Goran Tomic. Der Trainer des MSV Düsseldorf, der beim amtierenden Vizemeister einen größeren Umbruch moderieren muss, sagte nämlich nichts.
Deutlich einhelliger fiel die Meinung zu den Aufstiegsanwärtern aus. Für Lohausens Nikos Tsakiris ist die SG Benrath-Hassels der Topfavorit. Auch Sparta Bilk und der DSC werden nach Meinung des Griechen oben mitspielen. Damit steht Tsakiris nicht alleine da. Benrath-Hassels und Sparta werden eigentlich von allen Trainern in den engsten Favoritenkreis gezählt.
TuRU 80 und der DSC zählen nach Ansicht der meisten Coaches mindestens zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter. Der MSV Düsseldorf wurde auch einmal „nominiert“ - von Nermin Ramic. Ob der Trainer der SG Benrath-Hassels dies aus Überzeugung tat, oder den Erzrivalen nur etwas kitzeln wollte, wird wohl nicht an die Öffentlichkeit kommen.
Angesprochen auf die eigene Zielsetzung üben sich die vermeintlichen Favoriten allerdings in Zurückhaltung. „Wir wollen oben mitspielen und Spaß haben“, sagt Nermin Ramic, während für Jörn Heimann „schöner Offensivfußball“ im Pflichtenheft steht. Auch für Daniel Rey Alonso, den Trainer von TuRU 80, geht es nach dem Abstieg aus der Landesliga erst einmal darum, in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen. Etwas konkreter wird zumindest Sascha Walbröhl. „Wir wollen auf Platz sechs oder besser einlaufen“, so der Trainer des DSC. Walbröhl sieht den Klub mit einer eingespielten und auch außerhalb des Platzes eng zusammenstehenden Mannschaft gerüstet für eine gute Saison.
Jörn Heimann wiederum zieht seine Zuversicht ironischerweise aus einer „durchwachsenen Vorbereitung“. Dass Spartas Trainer das Auftaktspiel gegen Benrath-Hassels wie auch sein Gegenüber Nermin Ramic urlaubsbedingt verpasst, veranlasst Heimann auch noch zu einer kleinen Spitze in Richtung Verband. „Gibt es im Seniorenfußball niemanden, der auf die Schulferien angewiesen ist?“