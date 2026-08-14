So blicken die Trainer der Düsseldorfer Bezirksligisten auf die Saison

TuRU 80 und der DSC zählen nach Ansicht der meisten Coaches mindestens zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter. Der MSV Düsseldorf wurde auch einmal „nominiert“ - von Nermin Ramic. Ob der Trainer der SG Benrath-Hassels dies aus Überzeugung tat, oder den Erzrivalen nur etwas kitzeln wollte, wird wohl nicht an die Öffentlichkeit kommen.

Angesprochen auf die eigene Zielsetzung üben sich die vermeintlichen Favoriten allerdings in Zurückhaltung. „Wir wollen oben mitspielen und Spaß haben“, sagt Nermin Ramic, während für Jörn Heimann „schöner Offensivfußball“ im Pflichtenheft steht. Auch für Daniel Rey Alonso, den Trainer von TuRU 80, geht es nach dem Abstieg aus der Landesliga erst einmal darum, in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen. Etwas konkreter wird zumindest Sascha Walbröhl. „Wir wollen auf Platz sechs oder besser einlaufen“, so der Trainer des DSC. Walbröhl sieht den Klub mit einer eingespielten und auch außerhalb des Platzes eng zusammenstehenden Mannschaft gerüstet für eine gute Saison.

Jörn Heimann wiederum zieht seine Zuversicht ironischerweise aus einer „durchwachsenen Vorbereitung“. Dass Spartas Trainer das Auftaktspiel gegen Benrath-Hassels wie auch sein Gegenüber Nermin Ramic urlaubsbedingt verpasst, veranlasst Heimann auch noch zu einer kleinen Spitze in Richtung Verband. „Gibt es im Seniorenfußball niemanden, der auf die Schulferien angewiesen ist?“