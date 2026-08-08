So blicken die Trainer aus MG-Viersen auf den Niederrheinpokal

RSV im Pokal gefordert. – Foto: Markus Verwimp

Welche Geschichten der Niederrheinpokal schreiben kann, hat sich in der vergangenen Saison gezeigt. Mit dem SC St. Tönis ist ein Überraschungsteam nicht nur bis in das Finale gegen den MSV Duisburg vorgestoßen, sondern hat sich damit auch für den DFB-Pokal qualifiziert. Jetzt steht die neue Saison des Wettbewerbs in den Startlöchern, und mit dabei sind wieder sechs Vereine aus den Fußballkreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld.

Die Sportfreunde Neuwerk steigen am 8. August um 17.30 Uhr in die Niederrheinpokal-Saison ein. Der Gegner ist der Oberligist Sportfreunde Baumberg aus Monheim. Zum Auftakt also direkt eine harte Nuss für den Landesligisten. Trainer Dony Karaca bleibt dementsprechend realistisch: „Wir sind der Underdog, wir versuchen, das Bestmögliche aus dem Spiel rauszuholen, aber Baumberg ist der klare Favorit.“

Über den Kreispokal hat sich auch der Rheydter SV für den Niederrheinpokal qualifiziert, trotz der Niederlage im Finale gegen Neuwerk. Auf den RSV wartet am 9. August um 16 Uhr der Landesligist SC Werden-Heidhausen aus dem Süden Essens. Eine ausführliche Vorbereitung auf den Gegner sei aber schwierig, denn man wisse nicht viel über ihn, bestätigt Trainer Arian Gerguri im Vorfeld. Die Essener konnten sich mit Platz zwölf als Aufsteiger in ihrer Liga halten, trotz einer Tordifferenz von minus 22.

Dennoch wollen sich die Neuwerker nicht nur hinten reinstellen, sondern selbst so gut es möglich ist mitspielen. Auch wenn „90 Minuten Hurra-Fußball spielen“ nicht funktionieren wird. „Unser Fokus liegt aber sowieso auf der Liga“, erklärt der Coach.

Odenkirchen bekommt Hilden zugelost

Der härteste Brocken ist der SpVg Odenkirchen zugelost worden. In der ersten Runde des Niederrheinpokals wird der Neu-Regionalligist und amtierende Oberliga-Meister VfB 03 Hilden zu Gast sein. Auf dem Papier ist das eine fast unlösbare Aufgabe für den Bezirksligisten aus Odenkirchen. Dieses Wochenende sind die Odenkirchener aber noch nicht dran, ihr Erstrunden-Duell findet erst am 26. August statt.

Die klare Favoritenrolle in seiner Partie hat hingegen der SC Union Nettetal inne. Der Landesligist fährt am 9. August zum A-Kreisligisten SV Büderich. Zur besten Nachmittags-Anstoßzeit um 15.30 Uhr wäre alles andere als ein Sieg für die Nettetaler eine Überraschung. „Wir nehmen den Gegner ernst, egal aus welcher Liga er ist“, sagt jedoch Trainer Kemal Kuc. Laut ihm könne im Pokal schließlich alles passieren. „Wir werden uns unter der Woche gut vorbereiten und am Sonntag unser Bestes geben“, fügt der Nettetaler Coach hinzu. Wie weit es für sie gehen kann, hat der SC vor einem Jahr selbst gezeigt. Damals schaffte man einen Lauf bis in das Halbfinale gegen den MSV Duisburg.

Amern trifft auf Speldorf

Eher ein Duell auf Augenhöhe wartet am 9. August um 15 Uhr auf den VSF Amern. Der Landesligist aus Schwalmtal trifft in Runde eins des Niederrheinpokals auf den Landesligisten VfB Speldorf aus der Nähe von Mülheim. Als amtierender Kreispokalsieger Kempen-Krefeld muss sich Amern nicht vor der Konkurrenz verstecken. Dazu gibt die aktuelle Formkurve Zuversicht, denn zuletzt erreichte der VSF das Finale des Burgpokals und unterlag dem SC St. Tönis nur mit 0:2.

Strecken muss sich auch der TSV Kaldenkirchen. Der Kreisligist bekommt es am 9. August um 15 Uhr mit dem Bezirksligisten DSC 99 zu tun. Etwas ganz Besonderes für den Verein, betont sein neuer Trainer Andreas Schwan. Trotz eines vorherigen Aufeinandertreffens - noch in Diensten Union Nettetals - wisse man über den Gegner nicht viel.

„Grundsätzlich sieht man den Verlauf der Vorbereitung und dann sieht man einen Gegner, der eine fast makellose Vorbereitung spielt. Für uns ein Härtetest so kurz vor Saisonstart“, sagt Schwan. Etwas Erfahrung habe man sich durch Tests gegen andere Bezirksligisten geholt, aber man stelle sich auf einen spielstarken Gegner ein.