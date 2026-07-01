So bleibt die Regionalliga-Reform auf der Strecke Die Regionalliga-Reform geht in die nächste Runde. Doch die jüngsten Abstimmungen zeigen erneut: Solange jede Region zuerst auf den eigenen Vorteil schaut, bleibt eine faire Lösung schwierig. von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Regionalliga-Meister müssen aufsteigen - aber wie? – Foto: IMAGO IMAGES

Eigentlich ist der Grundgedanke einfach: Wer Meister seiner Regionalliga wird, sollte aufsteigen dürfen. Genau daran arbeitet sich der deutsche Amateurfußball seit Jahren ab. Fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga - dieses System ist schwer zu vermitteln und sportlich kaum gerecht zu nennen. Trotzdem ist die Reform auch nach den jüngsten Beratungen noch nicht entscheidend vorangekommen.

Die Regionalliga-Reform ist nicht gescheitert. Dafür ist diese Formulierung zu endgültig, zumal direkt der nächste Anlauf folgen soll. Aber sie ist erneut an genau dem Punkt hängen geblieben, der das Thema seit Jahren so kompliziert macht: Alle können sich schnell auf den Satz einigen, dass Meister aufsteigen müssen. Schwierig wird es erst, wenn dieser Satz für alle Regionen konkrete Folgen haben soll. Gemeinsame Einigkeit statt Staffel-Denken Dann beginnt das Rechnen, Abwägen und Absichern. Der Westen schaut auf seine Struktur. Bayern auf seine Eigenständigkeit. Der Nordosten auf seine gewachsene Liga. Der Norden auf Entfernungen. Südwest auf den bestehenden Status. Das ist aus der jeweiligen Perspektive oft nachvollziehbar, führt aber im Gesamtbild zu Stillstand. Eine Reform, bei der jede Seite möglichst wenig abgeben will, wird am Ende keine Reform.

Besonders problematisch ist, dass nach der Arbeit der Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform noch immer keine klare bundesweite Linie entstanden ist. Es lagen Modelle auf dem Tisch, vor allem das Kompassmodell und das Regionenmodell. Doch statt dass daraus eine belastbare Entscheidungsgrundlage wurde, kamen kurz vor der Abstimmung neue Irritationen hinzu. Dass beim Kompassmodell plötzlich nicht mehr von vier Staffeln mit 20 Mannschaften, sondern von vier 18er-Staffeln die Rede war, hat dem Prozess erkennbar geschadet. Bayern hofft auf andere Lösung Das ist kein einfaches Detail. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob acht zusätzliche Regionalliga-Plätze erhalten bleiben oder wegfallen. Wer Vereine über die Zukunft der vierten Liga abstimmen lässt, muss ihnen frühzeitig sagen, worüber sie eigentlich abstimmen. Transparenz ist bei einer solchen Strukturreform keine Nebensache, sondern Voraussetzung für Vertrauen.