So bleibt die Regionalliga-Reform auf der Strecke

Eigentlich ist der Grundgedanke einfach: Wer Meister seiner Regionalliga wird, sollte aufsteigen dürfen. Genau daran arbeitet sich der deutsche Amateurfußball seit Jahren ab. Fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze zur 3. Liga - dieses System ist schwer zu vermitteln und sportlich kaum gerecht zu nennen. Trotzdem ist die Reform auch nach den jüngsten Beratungen noch nicht entscheidend vorangekommen.
Die Regionalliga-Reform ist nicht gescheitert. Dafür ist diese Formulierung zu endgültig, zumal direkt der nächste Anlauf folgen soll. Aber sie ist erneut an genau dem Punkt hängen geblieben, der das Thema seit Jahren so kompliziert macht: Alle können sich schnell auf den Satz einigen, dass Meister aufsteigen müssen. Schwierig wird es erst, wenn dieser Satz für alle Regionen konkrete Folgen haben soll.
Dann beginnt das Rechnen, Abwägen und Absichern. Der Westen schaut auf seine Struktur. Bayern auf seine Eigenständigkeit. Der Nordosten auf seine gewachsene Liga. Der Norden auf Entfernungen. Südwest auf den bestehenden Status. Das ist aus der jeweiligen Perspektive oft nachvollziehbar, führt aber im Gesamtbild zu Stillstand. Eine Reform, bei der jede Seite möglichst wenig abgeben will, wird am Ende keine Reform.
Besonders problematisch ist, dass nach der Arbeit der Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform noch immer keine klare bundesweite Linie entstanden ist. Es lagen Modelle auf dem Tisch, vor allem das Kompassmodell und das Regionenmodell. Doch statt dass daraus eine belastbare Entscheidungsgrundlage wurde, kamen kurz vor der Abstimmung neue Irritationen hinzu. Dass beim Kompassmodell plötzlich nicht mehr von vier Staffeln mit 20 Mannschaften, sondern von vier 18er-Staffeln die Rede war, hat dem Prozess erkennbar geschadet.
Das ist kein einfaches Detail. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob acht zusätzliche Regionalliga-Plätze erhalten bleiben oder wegfallen. Wer Vereine über die Zukunft der vierten Liga abstimmen lässt, muss ihnen frühzeitig sagen, worüber sie eigentlich abstimmen. Transparenz ist bei einer solchen Strukturreform keine Nebensache, sondern Voraussetzung für Vertrauen.
Bayerns Nein zum Kompassmodell ist deshalb nicht einfach nur als Blockade abzutun. Ja, das Votum hat den Reformprozess ausgebremst. Aber die kurzfristige Veränderung des Modells hat es den Skeptikern auch leicht gemacht. Gleichzeitig zeigt der Westen mit seiner Zustimmung zum Kompassmodell mit 20 Teams, dass es durchaus Reformbereitschaft gibt - nur eben nicht bedingungslos und nicht zu jedem Preis.
Genau darin liegt die Aufgabe für den nächsten Anlauf. Die Regionalverbände müssen endlich aus der Logik heraus, nur die eigene Komfortzone zu verteidigen. Eine faire Lösung wird es nicht geben, ohne dass irgendjemand etwas verliert: Gewohnheiten, Sicherheiten, vielleicht auch ein Stück Einfluss. Wer aber weiter ein System akzeptiert, in dem nicht jeder Meister direkt aufsteigen kann, beschädigt die sportliche Glaubwürdigkeit der Regionalliga.
Der neue Anlauf ist deshalb wichtig. Er darf aber nicht wieder in alten Reflexen enden. Wenn „Meister müssen aufsteigen“ mehr sein soll als ein guter Slogan, braucht es jetzt eine saubere Vorlage, klare Zahlen und Vertreter, die bereit sind, über den eigenen Verband hinauszudenken. Sonst wird auch der nächste Versuch nur die nächste Runde derselben Debatte - und der Status Quo geht in die nächste(n) Runde(n).