»So bitter es sich auch anfühlt« - Sturm Hauzenberg holt ersten Punkt

Nach der Pause brachte Türkspor in der 54. Minute frischen Wind: Ardian Bashota und Javin Bolte kamen für Valdrin Katana und Dogukan Mumcu. Die Maßnahme sollte Wirkung zeigen: In der 74. Minute erzielte Dominik Krachtus das 1:0 für die Fuggerstädter. Der erste Sieg für die Hausherren? Doch Hauzenberg ließ sich nicht beirren. Stattdessen suchte der Sturm entschlossen den Weg nach vorne und erhöhte den Druck auf die Defensive der Augsburger.



Die Bemühungen wurden belohnt: Kurz vor Schluss bekam Sturm einen Strafstoß zugesprochen, den Fabian Reischl in der 89. Minute eiskalt zum 1:1-Endstand verwandelte. In der Nachspielzeit bot sich den Gästen sogar noch die große Chance zum Siegtreffer, doch das Glück blieb ihnen erneut verwehrt.



Dominik Schwarz (Trainer FC Strum Hauzenberg) fasste das Spiel nach Abpfiff zusammen: "Trotz des ersten Punktgewinns schwingt eine gehörige Portion Enttäuschung mit, da wir es in der ersten Halbzeit versäumt haben, für klare Verhältnisse zu sorgen. Wir haben drei hochkarätige Chancen fahrlässig ungenutzt liegen gelassen. Und dann kommt es, wie es im Fußball oft ist: Der Gegner kommt viel zu einfach an die Grundlinie und kann den zweiten abgewehrten Ball ins Tor einschieben. Trotzdem hat die Mannschaft Moral bewiesen und auf den Ausgleich gedrückt. Den berechtigten Strafstoß hat Fabian Reischl humorlos zum 1:1 verwandelt. Kurz vor dem Schlusspfiff hatten wir sogar noch eine riesige Chance zum Siegtreffer. Am Ende des Tages müssen wir mit dem Punktgewinn zufrieden sein - so bitter es sich auch anfühlt."



An der Tabellensituation änderte das Unentschieden nichts: Hauzenberg bleibt Schlusslicht, Türkspor Augsburg liegt weiterhin einen Platz davor. Beide Teams stehen also weiterhin unter Druck.

Daher gilt es die nächsten wichtigen Punkte zu holen: Am Freitag empfängt Hauzenberg den SV Erlbach im eigenen Stadion, während Türkspor Augsburg am Samstag den TSV Nördlingen begrüßt.