So bereitet sich der 1. FC Wunstorf auf die Rückrunde vor

Beim 1. FC Wunstorf beginnt in dieser Woche offiziell die Vorbereitung auf die Rückrunde der Landesliga Hannover. Nach zwei Wochen individuellen Lauftrainings und dem Gewinn der Stadtmeisterschaft am vergangenen Sonntag nimmt die Mannschaft am 12. Januar den regulären Trainingsbetrieb wieder auf.

Der Trainingsauftakt findet im INJOY Wunstorf statt, wo der FC Wunstorf im Rahmen der Wintervorbereitung mehrfach Einheiten absolvieren wird. Ergänzend dazu sind zahlreiche Trainingseinheiten auf Kunstrasen vorgesehen. Ziel ist es, die Mannschaft körperlich und spielerisch gezielt auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.

Neben dem Trainingsbetrieb sind mehrere Testspiele geplant. Den Auftakt bildet am 17. Januar ein Testspiel gegen den TuS Garbsen. Es folgen weitere Begegnungen gegen den MTV Eintracht Celle am 25. Januar, den FC Eintracht Northeim am 8. Februar sowie den VfR Evese am 14. Februar. Ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung ist zudem ein Trainingslager in der Türkei, das vom 29. Januar bis zum 3. Februar stattfinden wird, was sicherlich ein Highlight für das gesamte Team sein wird.