So bekommt Ratingen 04/19 seine volle Offensivpower auf den Platz

Dennoch war nach dem auf der Zielgeraden verpassten Aufstieg das Schlagwort „Mentalität“ eines, das in der Saison-Analyse eine Rolle spielte. Das Karriereende von Yannick Geisler in der Winterpause hatte auch in diesem Bereich eine Lücke gerissen, die nicht geschlossen werden konnte. Auch wenn die Punkte-Ausbeute der Rückrunde nicht viel schlechter war als in der Hinrunde – 04/19 schoss deutlich weniger Tore: 36 waren es nach der Winterpause, 50 waren es davor in jeweils 17 Partien. Nun war Geisler kein Torjäger, sondern ein Stratege mit und ein Arbeiter gegen den Ball – Qualitäten, die etwa am drittletzten Spieltag im Ratinger Spiel fehlten, als es in Holzheim nur ein 2:2 beim Aufsteiger gab, weswegen Hilden die Tabellenspitze übernahm. Wie wären solche Spiele ausgegangen mit einem Akteur, der sein Team gegen den Ball formiert und es mit ihm ordnet? Reine Theorie.