So bekommt Ratingen 04/19 seine volle Offensivpower auf den Platz

In die vergangene Saison der Oberliga war Ratingen 04/19 mit 21 Feldspielern gegangen – und gehörte damit von der Kadergröße her zum unteren Bereich der Mannschaften im Liga-Vergleich. Aktuell stehen im Team von Cheftrainer Damian Apfeld 18 Feldspieler unter Vertrag, zwei sollen noch kommen, möglichst für den Defensivbereich. Damit wäre der Kader der Spielzeit 2026/27 sogar noch etwas kleiner als in der Vorsaison.
In der hatte 04/19 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Vizemeisterschaft der Oberliga Niederrhein geholt und war erst am letzten Spieltag dem VfB 03 Hilden im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga unterlegen durch eine 0:2-Niederlage beim 1. FC Monheim. Obwohl das große Ziel da verpasst worden war, kann man mit etwas Abstand feststellen: Viel hat funktioniert, auch die Fokussierung auf einen quantitativ kleinen, aber qualitativ starken Kader.
Dennoch war nach dem auf der Zielgeraden verpassten Aufstieg das Schlagwort „Mentalität“ eines, das in der Saison-Analyse eine Rolle spielte. Das Karriereende von Yannick Geisler in der Winterpause hatte auch in diesem Bereich eine Lücke gerissen, die nicht geschlossen werden konnte. Auch wenn die Punkte-Ausbeute der Rückrunde nicht viel schlechter war als in der Hinrunde – 04/19 schoss deutlich weniger Tore: 36 waren es nach der Winterpause, 50 waren es davor in jeweils 17 Partien. Nun war Geisler kein Torjäger, sondern ein Stratege mit und ein Arbeiter gegen den Ball – Qualitäten, die etwa am drittletzten Spieltag im Ratinger Spiel fehlten, als es in Holzheim nur ein 2:2 beim Aufsteiger gab, weswegen Hilden die Tabellenspitze übernahm. Wie wären solche Spiele ausgegangen mit einem Akteur, der sein Team gegen den Ball formiert und es mit ihm ordnet? Reine Theorie.
Das Schlagwort „Mentalität“ hat aber in Ratingen für die neue Saison ein neues Gesicht erhalten: Amern Shavershyan kam von Liga-Konkurrent ETB Schwarz-Weiß Essen und wurde von 04/19 als „Mentalitätsmonster“ vorgestellt – also mit genau dem Attribut versehen, das als Puzzleteil gefehlt haben könnte im Endspurt der Vorsaison. Und die ersten Eindrücke unterstreichen das: Der 25-Jährige schont im Mittelfeld weder sich noch den Gegner. Am vergangenen Samstag musste Shavershyan im Test bei Westfalen-Oberligist TuS Ennepetal (0:0) zwar eine halbe Stunde nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden, nachdem er auf die Schulter gefallen war, doch am Sonntag spielte er bei Regionalligist SG Wattenscheid (3:1) direkt wieder durch. Schonung? Fehlanzeige.
Mit dabei hatte 04/19 auch einen namentlich noch nicht genannten Gastspieler für den Defensivbereich, denn da gibt es weiterhin Bedarf – in der Offensive dagegen ein scheinbares Überangebot. Schon vor der vergangenen Saison hatten sich einige Trainerkollegen gefragt, wie Apfeld denn mit dieser Vielzahl von Offensivkräften spielen lassen wolle – das Team aber gab vor allem in der Hinserie mit der souveränen Tabellenführung und eben den 50 geschossenen Toren eine klare Antwort.
Nach der Saison gingen die Offensivkräfte Cem Sabanci, der in 26 Spielen sechs Tore geschossen und drei vorbereitet hatte, und Georgios Touloupis (fünf Tore und zwei Vorlagen in 21 Spielen). Dafür holte 04/19 von ETB Lukas Korytowski und aus der U19 von Rot-Weiss Essen Kamil Kaya für den Angriff – und legte zuletzt noch einmal mit dem Ex-Fortunen Maxim Schröder nach, weil der als Gastspieler so gut eingeschlagen war mit zwei Toren und einer Vorlage in zwei eher kürzeren Einsätzen in Testspielen. Also personell plus eins für die Offensive.
Dabei hatte 04/19 mit 86 Treffern in den 34 Spielen der Vorsaison schon den zweitbesten Wert nach den 90 Treffern von Aufsteiger Hilden – mit Ausnahme der Torhüter gab es aus allen Ratinger Mannschaftsteilen Treffer, die sich auf 17 verschiedene Torschützen verteilten. Die besten waren Spielmacher Emre Demircan mit 17 und Sven Kreyer mit 15 Treffern. Der Routinier – mit 35 Jahren auch der älteste Spieler im Kader – bereitete zudem 15 weitere Treffer vor und war so an mehr als einem Drittel der Ratinger Tore direkt beteiligt. Ob der Ex-Profi diese Ausbeute noch einmal bringen kann, bleibt abzuwarten, ist aber Apfeld auch nicht so wichtig.
Denn dem Cheftrainer ist letztlich egal, wer die Tore schießt – dass es 17 verschiedene Torschützen in der Vorsaison gab, darf er als Erfolg seiner gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Frank Zilles offensivstarken Kaderplanung verbuchen. Und es macht eine Mannschaft auch schwerer auszurechnen, wenn es nicht den einen starken Torjäger gibt, den es zu verteidigen gilt, sondern mehrere Torschützen.
So sagt Apfeld auch unserer Redaktion: „Es ist immer recht unwahrscheinlich, dass wir denjenigen haben, der 25 bis 30 Tore pro Saison schießt.“ Die Top-Torjäger der vergangenen Spielzeiten: Schonnebecks Niko Bosnjak schoss in der Vorsaison 27 Tore in 31 Spielen, in der Spielzeit davor war Arne Wessels, ebenfalls aus Schonnebeck, mit 34 Treffern in 30 Spielen das Maß aller Dinge, in der Saison 2022/23 teilten sich Noel Futkeu von ETB – da unter Apfeld und inzwischen als Profi noch bei Eintracht Frankfurt – und Oguz Ayan aus Meerbusch mit je 30 Treffern die Torjäger-Krone. Aber Apfeld findet: „Wie oft hat man das? Ich bin deswegen seit Jahren ein Freund davon, den Jungs zuzutrauen, dass sie zweistellig treffen können.“
Als Beispiel nennt der Ratinger Chefcoach seinen Zugang Korytowksi, der in der Vorsaison zehn und in der Spielzeit davor 14 Treffer erzielt hat: „Wenn er fit bleibt, schießt er zehn bis 15 Tore. Das hat er schon bewiesen, dass er das kann. Das ist keine Hoffnung auf sein Potenzial, sondern das ist schon geschehen. Er muss dafür nicht überperformen, sondern seine Normalform bringen.“
Um möglichst viele Spieler auf dem Platz zu haben, die hochwertig in der Torproduktion sind, muss Apfeld nicht das Spielsystem der Ratinger ändern – er kann auch Spieler auf Positionen schieben, die sie sonst eher nicht einnehmen. Guiliano Zimmerling beispielsweise, der „zu 90 Prozent als Zehner oder Rechtsaußen gesehen wird“, wie sein Trainer sagt, wurde auch in zwei Partien als Rechtsverteidiger eingesetzt. So war er auch auf dieser eher ungewohnten Position auf dem Platz, machte das beim 3:1-Heimsieg über den VfB Homberg gut und traf dann beim erwähnten 2:2 in Holzheim zum frühen 1:0.
Solche „Verschiebungen“ schweben Apfeld auch für die neue Saison vor, um das Maximum der Ratinger Offensivpower nutzen zu können. Und das nicht nur mit den Zugängen, sondern auch mit Spielern, die sich in diesem Jahr weiterentwickeln sollen wie Youngster Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis oder Edin Hadzibajramovic, der in dieser Vorbereitung einen Sprung machen könnte. „Wir können immer schauen, wer die beste Form hat, und dann auch immer schieben. Das hat letzte Saison funktioniert, und nicht nur mit den Spielern aus der Startelf, denn wir haben noch etliche Tore nach Einwechslungen geschossen“, erläutert Apfeld. So soll es dann auch in der neuen Saison etwas werden mit der geballten Offensivkraft in Ratingen.