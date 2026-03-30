So behauptet sich der TSV Weeze in der Zitter-Liga Die Bezirksliga 4 spielt verrückt – zehn Mannschaften sind noch in den Abstiegskampf verwickelt. Der Aufsteiger verteidigt Rang neun mit einem 1:1 beim TuS Xanten. TSV-Trainer Ferhat Ökce verrät, weshalb er fest vom Klassenerhalt überzeugt ist. von Volker Himmelberg · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Weeze hat einen wichtigen Punkt geholt. – Foto: Pascal Derks

Der TSV Weeze vertraut weiterhin erfolgreich auf die Eichhörnchen-Methode. Der Bezirksligist erreichte am Sonntag beim Verfolger TuS Xanten ein verdientes 1:1 (1:1) und sammelte damit den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein. Der Aufsteiger hat jetzt 32 Zähler auf dem Konto und als Tabellenneunter fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone – noch muss die halbe Liga zittern.

Am traditionsreichen Xantener Fürstenberg gab zunächst der Gastgeber den Ton an. Der TSV Weeze trat in der Anfangsphase etwas zu passiv auf und erhielt dafür bereits nach elf Minuten die Quittung. Der Xantener Angreifer Christopher Kimbakidila markierte im Anschluss an eine Ecke mit einem abgefälschten Schuss das 1:0. „In der ersten halben Stunde hatten wir Probleme mit den gefährlichen Xantener Diagonalbällen. Dann haben wir taktisch etwas umgestellt und den Gegner früher attackiert“, sagte TSV-Coach Ferhat Ökce. Eine Maßnahme, die sich noch vor dem Pausenpfiff auszahlen sollte. In der 41. Minute traf Angreifer Julian Kühn die Unterkante der Latte, Yannick Gorthmanns verwertete den Abpraller zum Ausgleich.