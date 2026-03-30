So behauptet sich der TSV Weeze in der Zitter-Liga

Der TSV Weeze vertraut weiterhin erfolgreich auf die Eichhörnchen-Methode. Der Bezirksligist erreichte am Sonntag beim Verfolger TuS Xanten ein verdientes 1:1 (1:1) und sammelte damit den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein. Der Aufsteiger hat jetzt 32 Zähler auf dem Konto und als Tabellenneunter fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone – noch muss die halbe Liga zittern.
Am traditionsreichen Xantener Fürstenberg gab zunächst der Gastgeber den Ton an. Der TSV Weeze trat in der Anfangsphase etwas zu passiv auf und erhielt dafür bereits nach elf Minuten die Quittung. Der Xantener Angreifer Christopher Kimbakidila markierte im Anschluss an eine Ecke mit einem abgefälschten Schuss das 1:0.
„In der ersten halben Stunde hatten wir Probleme mit den gefährlichen Xantener Diagonalbällen. Dann haben wir taktisch etwas umgestellt und den Gegner früher attackiert“, sagte TSV-Coach Ferhat Ökce. Eine Maßnahme, die sich noch vor dem Pausenpfiff auszahlen sollte. In der 41. Minute traf Angreifer Julian Kühn die Unterkante der Latte, Yannick Gorthmanns verwertete den Abpraller zum Ausgleich.
In der zweiten Hälfte sahen die rund 150 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste einige Male gefährlich konterten und die besseren Chancen hatten. In der 75. Minute hätte Yannick Gorthmanns zum Mann des Tages werden können, als er aus spitzem Winkel das Ziel knapp verfehlte. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1, mit dem beide Mannschaften gut leben können.
„Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag bestätigen, dass es wahrscheinlich bis zum Schluss sehr spannend bleibt. Wir müssen weiter hellwach bleiben. Aber da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, weil meine Jungs sehr klar im Kopf sind“, so Ökce. Weiter geht’s am Donnerstagabend mit einem Heimspiel gegen den Nordkreis-Rivalen SGE Bedburg-Hau (Anpfiff 20 Uhr).
TSV Weeze: Janssen – Aengenvoort, Kassler, Cerkinaj, Erkis (57. Kashtanjeva), Feegers, J. Gorthmanns, Y. Gorthmanns (87. Osterkamp), Mülders (57. Thomas), Kühn, Schwarma.