Der FLVW um Präsident Manfred Schnieders muss sich erklären. – Foto: Eibner Pressefotos

So begründet der FLVW die Beitragserhöhung gegenüber den Vereinen Viele ehrenamtliche Funktionäre fühlen sich vor den Kopf gestoßen.

Auf Social Media laufen die Kommentarspalten bereits heiß. Denn am vergangenen Samstag beschloss das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) zusammen mit den Vorsitzenden der 29 FLVW-Kreise ("Ständige Konferenz") eine massive Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für alle Vereine. Der aktuell im Jahr 2025 geltenden Mitgliedsbeitrag wird bis zum Jahr 2027 verdoppelt. >>> FLVW erhöht Mitgliedsbeiträge - 2027 zahlen die Vereine das Doppelte Alle Vereine bekamen am Wochenende ein Schreiben zugesandt, das der FuPa-Redaktion vorliegt.

Im zweiseitigen Schreiben, das von Präsident Manfred Schnieders und Vizepräsident Finanzen Peter Wolf unterschrieben ist, heißt es wie folgt: "Ihr habt ein Recht darauf, dass wir euch erläutern, warum dieser Schritt notwendig wurde und welchen Mehrwert er langfristig für alle Vereine mit sich bringt.

In den vergangenen Monaten konnten wir durch konsequente interne Einsparmaßnahmen gewährleisten, dass der laufende Betrieb gesichert und stabil ist. Diese Einsparungen haben dazu beigetragen, den Status Quo zu erhalten, zukunftssichernde Investitionen ermöglichen diese allerdings nicht. Das SportCentrum Kaiserau bildet das Herzstück für zahlreiche Lehrgänge, Ausbildungen,

Trainingsmaßnahmen, Talentförderung und Veranstaltungen wie das Vereinsforum für alle FLVW-Vereine. Damit der Verband auch in den kommenden Jahren handlungsfähig bleibt, sind Investitionen in die zentrale Infrastruktur erforderlich, die aus den bisherigen Mitteln nicht finanzierbar sind. Die Modernisierung und Instandsetzung der SportSchule sowie der Sportplätze sind zwingend erforderlich, um den Standort zu sichern. So ist geplant den Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz zur ganzjährigen Nutzung umzubauen und einen zusätzlichen Platz zu bauen. Die Verbesserung der Trainings- und Wettkampfbedingungen kommt dabei den Auswahlmannschaften, den Kaderathlet*innen, den Mannschaften und Vereinsmitgliedern direkt zugute.