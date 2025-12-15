So begründet der FLVW die Beitragserhöhung gegenüber den Vereinen

Auf Social Media laufen die Kommentarspalten bereits heiß. Denn am vergangenen Samstag beschloss das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) zusammen mit den Vorsitzenden der 29 FLVW-Kreise ("Ständige Konferenz") eine massive Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für alle Vereine. Der aktuell im Jahr 2025 geltenden Mitgliedsbeitrag wird bis zum Jahr 2027 verdoppelt.
Alle Vereine bekamen am Wochenende ein Schreiben zugesandt, das der FuPa-Redaktion vorliegt.
Im zweiseitigen Schreiben, das von Präsident Manfred Schnieders und Vizepräsident Finanzen Peter Wolf unterschrieben ist, heißt es wie folgt:
"Ihr habt ein Recht darauf, dass wir euch erläutern, warum dieser Schritt notwendig wurde und welchen Mehrwert er langfristig für alle Vereine mit sich bringt.
In den vergangenen Monaten konnten wir durch konsequente interne Einsparmaßnahmen gewährleisten, dass der laufende Betrieb gesichert und stabil ist. Diese Einsparungen haben dazu beigetragen, den Status Quo zu erhalten, zukunftssichernde Investitionen ermöglichen diese allerdings nicht.
Das SportCentrum Kaiserau bildet das Herzstück für zahlreiche Lehrgänge, Ausbildungen,
Trainingsmaßnahmen, Talentförderung und Veranstaltungen wie das Vereinsforum für alle FLVW-Vereine. Damit der Verband auch in den kommenden Jahren handlungsfähig bleibt, sind Investitionen in die zentrale Infrastruktur erforderlich, die aus den bisherigen Mitteln nicht finanzierbar sind. Die Modernisierung und Instandsetzung der SportSchule sowie der Sportplätze sind zwingend erforderlich, um den Standort zu sichern. So ist geplant den Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz zur ganzjährigen Nutzung umzubauen und einen zusätzlichen Platz zu bauen. Die Verbesserung der Trainings- und Wettkampfbedingungen kommt dabei den Auswahlmannschaften, den Kaderathlet*innen, den Mannschaften und Vereinsmitgliedern direkt zugute.
Dazu kommen die steigenden Kosten. Die Energiekosten für Sportstätten, Hallen und die Geschäftsstelle sind massiv gestiegen. Auch die Lohnkostensteigerungen (Mindestlohn) machen sich hier bemerkbar. Die Organisation von Ligen, Wettbewerben, Staffeleinteilungen, Lizenzen und Fortbildungen ist personalintensiv. Neben der Organisation von Wettkämpfen und Spielbetrieb bietet der FLVW seinen Vereinen über 100 Maßnahmen zur Qualifizierung an. Die Angebote richten sich an Vereinsvorstände, Trainer*innen sowie Interessierte und reichen von Lizenzen über Kurzschulungen bis hin zu einmaligen digitalen Angeboten zu bestimmten Themen. Der Verband finanziert gerade in der Talentförderung viele Bildungsmaßnahmen defizitär. Projekte wie Bewegungsförderung oder Auswahlmannschaften sind zentrale Säulen des FLVW. Auch Systeme wie das DFBnet, Passwesen, Ergebnisdienste, digitale Lehrgänge, Sicherheits- und Datenschutzanforderungen müssen laufend weiterentwickelt werden. Die IT-Kosten dafür trägt der Verband. Auch Aufgaben, die früher über Fördermittel abgedeckt wurden, müssen jetzt über Verband gestemmt werden.
Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung für euch im Verein finanzielle Auswirkungen hat. Uns ist wichtig, euch klare und planbare Rahmenbedingungen vorzugeben. Deshalb informieren wir euch über die Beitragserhöhungen für die kommenden beiden Jahre.
Die Beitragserhöhungen wurden nicht leichtfertig beschlossen, sondern nach intensiver Analyse der Haushaltslage, der zu erwartenden Kostensteigerungen und des langfristigen Bedarfs aller Fachschaften. Sie ist kein Selbstzweck. Sie stellt sicher, dass der FLVW euch, seinen Vereinen ein leistungsfähiges, modernes Umfeld und entsprechende Angebote
bieten kann. Wir hoffen auf euer Verständnis und danken euch für eure Mitarbeit und euren täglichen Einsatz für den Sport vor Ort."