So bedanken sich die Fans beim VfR Warbeyen

die Saison ist vorbei – doch das, was ihr hinterlasst, klingt weit über das letzte Spiel hinaus.

Wir hören eure Jubelschreie noch immer. Wir erinnern uns an die Umarmungen nach Toren, an das stille Nebeneinander nach Niederlagen. Wir spüren noch heute das Herzklopfen, das ihr uns geschenkt habt – Woche für Woche, Spiel für Spiel. Das war nicht nur eine Mannschaft. Das war eine Geschichte.



Ihr habt gespielt, wenn die Sonne das Spielfeld zum Glühen brachte. Ihr habt gespielt, wenn der Regen das Leder unkontrollierbar machte und der Wind über die Tribüne peitschte. Ihr seid gefallen, wieder aufgestanden, weitergegangen. Mit bandagierten Knien, müden Blicken – und doch immer mit Feuer im Herzen.

Ihr habt bis zur letzten Minute gekämpft. Und selbst wenn nichts mehr zu gewinnen war – ihr habt füreinander gespielt. Das ist wahre Größe. Das ist echter Teamgeist.



Ein besonderer Dank gilt dem Trainerteam.

Ihr wart mehr als Taktiker. Ihr wart das Herz der Mannschaft. Eure Worte gaben Halt, eure Entscheidungen brachten Balance, eure stille Stärke hat so manche Spielerin getragen, wenn sie allein nicht mehr konnte. Ihr habt nicht nur Fußball gelehrt – ihr habt Charakter geformt. Diese Arbeit bleibt – in jeder Spielerin, in jeder Erinnerung.



Danke an die Vereinsführung, die diesen Raum geschaffen hat, in dem Träume wahr werden konnten. Für die Organisation, den Rückhalt, die Strukturen – all das, was im Hintergrund passiert und ohne das kein Spiel beginnen würde.



Danke an alle, die im Schatten gearbeitet haben:

das medizinische Personal, die Betreuer:innen, die Ehrenamtlichen – all jene, die Bälle ausgelegt, Trikots gewaschen, Tore geöffnet, Wasser gereicht, Ruhe bewahrt haben, wenn es laut wurde. Ihr seid das unsichtbare Rückgrat dieser Mannschaft. Und wir sehen euch.



Und unser tiefster Dank geht an eure Eltern und Familien.

Für die vielen Jahre der Unterstützung. Für die frühen Morgenstunden und die langen Autofahrten. Für das stille Vertrauen, wenn der Weg schwer war. Dank euch stehen heute auf dem Platz nicht nur Fußballerinnen – sondern junge Frauen mit Haltung, Stärke und Mut.



Wir Fans waren immer da. Wir haben gejubelt bei euren Siegen, geweint bei euren Niederlagen, geklatscht auch dann, wenn es keinen Grund zum Feiern gab. Wir waren nicht nur Zuschauer – wir waren Teil dieses Teams. Und das werden wir immer bleiben.



Viele von euch tragen jetzt neue Farben, gehen neue Wege, bauen neue Träume. Und das ist gut so. Wer wächst, geht weiter. Aber wohin auch immer euch das Leben führt – ein Teil dieser Geschichte bleibt bei euch. Dieser Verein. Diese Saison. Diese Menschen. Wir glauben an euch. Wir glauben an neue Erfolge, an große Bühnen, an Namen, die durch Stadien hallen werden. Wir glauben, dass dieser eine besondere Weg euch weiterträgt – als leiser Rückenwind, wenn es einmal stürmt.



Träumt groß. Vergesst nie, wo ihr herkommt. Und wisst: Wir sind bei euch. Heute, morgen – immer. Ihr wart ein Team. Ihr seid Legenden. Und das Beste kommt erst noch.



Mit Liebe,

Eure Fans



Diejenigen, die geschrien, geweint, gelacht und geglaubt haben – mit euch. Und immer bei euch bleiben werden.